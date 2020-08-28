В Челябинской области полиция записала клип «Участковый с душой рок-н-ролла»

Пресс-служба совместно с Культурным центром областного Главка МВД подготовили клип на песню собственного сочинения «Участковый с душой рок-н-ролла».

Как это случилось. Сотрудница пресс-службы Дарья Ярошенко написала песню про полицейского, который мечтал стать рок-звездой, но попал на работу в МВД. Песня же подтолкнула к созданию клипа..

В сюжете показано, что в МВД идут служить люди разных интересов, и страж правопорядка сочетает в себе серьезность и ответственность, чувство юмора и креативность, а хобби не только помогает отвлечься от работы, но и порой становится основоположником нестандартных решений служебных задач.

На протяжении двух месяцев полицейские после работы находили время для съемок клипа. Процесс съёмок был настолько интересен, что многие приезжали на съёмочную площадку, даже находясь в отпуске.

В общей сложности в создании клипа приняло участие более 50 человек, из которых большая часть действующие сотрудники МВД. Все актеры, операторы, постановщики и режиссеры не являются профессионалами в данной области.

«Во многом нам помогала интуиция, мы не знали, как правильно снимать музыкальные клипы, но хотели сделать хорошо, чтобы вызвать у людей положительные эмоции. Я считаю, что результат получился достойным» - отметила автор песни и главный герой клипа Дарья Ярошенко.

Песня в аудио формате и клип опубликованы во всех ведомственных аккаунтах. Приятного просмотра!