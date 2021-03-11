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В Челябинской области растет уровень скрытой безработицы

В Челябинской области растет численность жителей, которые вынуждены трудиться в режиме неполной рабочей недели по инициативе работодателя.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в главном управлении по труду и занятости населения, по состоянию на 10 марта неполное рабочее время по инициативе работодателя трудятся четыре тысячи 580 работников на 44 предприятиях области.

По состоянию на начало 2021 года неполная занятость была лишь на 33 предприятиях области. Неполный рабочий день трудились почти в 1,6 раза меньше работников - две тысячи 833.

Наибольший объем неполной занятости на сегодня зарегистрирован на АО «УКВЗ» - «УКВЗ им. С.М. Кирова» в Усть-Катаве (одна тысяча 990 сотрудников) и на ООО «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске (одна тысяча 300 работников).

При этом уровень официально зарегистрированной безработицы в области снижается. По данным главного управления по труду и занятости населения области, уровень безработицы на 10 марта составляет 2,44%, на начало года – 3,49%.