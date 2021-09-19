В Челябинской области школьники продолжают заражаться коронавирусом

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 365 новых случаев коронавируса. В числе вновь заболевших – трое школьников.

В настоящее время число больных COVID-19 в регионе составляет девять тысяч 136 человек. Всего с начала пандемии на Южном Урале был подтвержден 93 тысячи 441 случай заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, за прошедшие сутки от СOVID-19 скончался 21 человек.

Выписаны за последние сутки были 272 пациента, перенесших ковид. За все время пандемии победили болезнь и покинули больничные стены 79 тысяч 850 южноуральцев.

За время пандемии методами ИФА и ПЦР в Челябинской области было проведено три миллиона 423 тысячи 531 исследование, в том числе за прошедшие сутки – сделано 14 тысяч 363 теста.