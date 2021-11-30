В Челябинской области «Снеговики-добряки» порадуют детей с тяжелыми заболеваниями подарками к Новому году

В Челябинской области стартовала благотворительная акция «Снеговики-добряки», которая будет проходить до января 2022 года под эгидой регионального Уполномоченного по правам ребенка и при содействии Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

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В регионе за три года «Снеговики-добряки» стали доброй традицией неравнодушных компаний и частных лиц, которые исполняют новогодние мечты детей, борющихся с тяжелыми заболеваниями. Некоторые истории ребят (с разрешения родителей) уже опубликованы на новом сайте акции. После их прочтения никто не остается равнодушным – хочется поддержать каждого, наградить за стойкость, помочь поверить в чудо. Там же разъяснены условия акции: коллективы компаний, организаций, любые объединения добрых людей, частные лица могут зарегистрироваться как участники и выбрать на сайте историю ребенка или нескольких детей, чьи новогодние мечты они готовы исполнить. О каком подарке написал ребенок в письме Деду Морозу, тоже указано на сайте.

Например, одиннадцатилетняя Катюша Климишина, пациентка нефрологического отделения ЧОДКБ, хочет получить в подарок сотовый телефон. Она уникальная девочка – была первым ребёнком в России с заболеванием аГУС (редкое генетическое заболевание), которому ввели новый экспериментальный препарат. Состояние девочки стабилизировалось, но она всё ещё много времени проводит в больнице, поэтому и хочет в качестве подарка окошко в мир и связь с друзьями. Врач девочки – заведующий отделением нефрологии Александр Волянский. «И днем и ночью готов ответить на звонок, готов пожертвовать своим личным временем ради здоровья ребенка, – говорят родители Кати. – Он профессионал с большой буквы!».

В этом году истории детей организаторы получают с помощью врачей детских больниц и педиатрических отделений.

«Хочется отметить огромную роль врача в жизни каждого маленького пациента. Именно они, ангелы в белых халатах, как никто другой, знают, как подобрать ключик к сердцу ребенка. Мы говорим им спасибо за доброту и ответственность. Истории врачей тоже будут опубликованы на сайте акции», – говорит Уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова.

Также информацию о детях собирают благотворительные организации, которые следят за судьбой ребенка, держат связь с семьей: «Искорка Фонд», «Родная», «Союз родителей» и другие.

В прошлом году 478 «снеговиков» (компании, организации и частные лица) исполнили желания 1241 ребёнка. В этом году организаторы говорят так: «Чем больше заявок от «снеговиков-добряков» мы получим, тем больше детских желаний сможем исполнить вместе». Уже присоединились компании, которые участвовали и в прошлые годы: федеральная сеть «Фианит-Ломбард» группы компаний «Микар» (родоначальник и соорганизатор акции), группа компаний «White Group» (специализированный застройщик «ИКАР»), «L» радио, группа компаний «Афалина», Рестораны и производство «Хочу мяса», Правовой центр «Мир», Лаборатория «Гемотест».

Флешмоб снеговиков, полюбившийся жителям Челябинска, состоится в середине декабря, если позволят погода и эпидситуация. Дату организаторы сообщат заранее. На флешмобах участники акции собираются вместе, лепят сотни снеговиков, чтобы подарить новогоднее настроение и другим детям, а также привлечь внимание к благотворительности. Снеговики получают письма и перед Новым годом должны успеть сбегать к Деду Морозу за подарками.

В 2021 году проект реализуется с использованием гранта Губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала.