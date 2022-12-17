В Челябинской области стартовала «Ёлка желаний»

В Челябинской области стартовала Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний». В этом году она особенная – поможет исполнить заветные мечты не только южноуральских ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, но и детей из семей военнослужащих, погибших и раненных в ходе спецоперации, а также детей из подшефных регионов. Добрым волшебником для детей и пожилых может стать любой южноуралец, надо только захотеть совершить чудо.

Стать добрыми волшебниками для ребят готовы губернатор Алексей Текслер, его супруга Ирина, вице-губернаторы, министры, начальники главных управлений, спикер и депутаты Законодательного Собрания, сенаторы, депутаты Госдумы, главы городов и районов. В этом году к акции присоединилась Челябинская епархия.

«У каждого из нас есть возможность стать добрым волшебником и исполнить новогоднюю детскую мечту», - обратился губернатор ко всем собравшимся у южноуральской новогодней «Ёлки желаний».

По его словам, в этом году на Ёлке также появились шары с желаниями детей из семей военнослужащих, погибших и раненных в СВО, и детей из донбасских городов-побратимов Ясиноватой и Волновахи.

Алексей Текслер снял с зеленой красавицы шар с новогодним желанием семилетнего Марка из Кусы, который мечтает получить велосипед. Его супруге Ирине достался шар с желанием одиннадцатилетнего Яна из Волновахи, мальчик мечтал об электронном синтезаторе. «Заветные детские мечты обязательно исполним», - пообещал глава региона.

Спикер областного парламента Александр Лазарев исполнит новогоднее желание пятилетней Алисы из Увельского района и подарит ей синтезатор и раздвижные коньки. «Алиса любит рисовать, лепить из пластилина, участвовать в творческих конкурсах. Для развития своих талантов она мечтает о синтезаторе и коньках, а также о наборе пластилина, - рассказал Александр Лазарев. - В ближайшие дни вручу ей новогодний подарок».

Митрополиту Челябинскому и Миасскому Алексию достался шар с желанием Серёжи и Маши Фирсовых из посёлка Локомотивный. Брат и сестра попросили куклу и игрушечный автомобиль с пультом управления. «Подарок скоро будет отправлен ребятам», - рассказали в Челябинской епархии.

Главе Магнитогорского городского округа Сергею Бердникову достался шар с желанием юной горожанки Елизаветы. Она мечтает о новом велосипеде. «В этот Новый год мечта девочки осуществится», - обещают в мэрии.

Не останутся в стороне и вице-спикеры Заксобрания. Павел Шиляев станет Дедом Морозом для одиннадцатилетней Елизаветы, шестилетнего Артемия и восьмимесячной Мирославы из Магнитогорска. Старшим подарит новые велосипеды, а младшей - развивающую игрушку.

Павел Киселев преподнесет в подарок детям из многодетной семьи из Карталинского района конструктор, машину, куклу и игрушку для малыша.

Константин Струков подарит Данилу из Пластовского района хоккейную экипировку, а его сестренке Елизавете - коньки.

Юрий Карликанов исполнит мечту сестер Ангелины и Арины из Верхнеуральского района (девочки получат мольберт и коньки), Анатолий Еремин - желание семилетнего Егора из Еткульского района (мальчику подарят коньки и самокат-снегокат), Олег Гербер - мечту шестилетней Татьяны из Октябрьского района о коньках, Вадим Ромасенко - мечту Кристины из Челябинска о принтере.

По предложению спикера областного парламента депутаты также примут участие в акции «Елка желаний», которая пройдет в Законодательном Собрании.

Заветные желания детей исполнят и другие участники стартовавшей сегодня акции.

Кроме того, «Ёлка желаний» пройдет в каждом муниципалитете Челябинской области. До наступления Нового года южноуральцы получат свои заветные подарки.

Кроме того, любой желающий может почувствовать себя волшебником и исполнить новогоднее желание ребенка или пожилого человека, которые оказались в трудной жизненной ситуации.