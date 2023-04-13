В Челябинской области усилят работу по профилактике гибели людей на водоемах

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципальных образований Челябинской области поручено усилить работу по профилактике гибели людей на водных объектах.

Напомним, в апреле 2023 года на Южном Урале зарегистрировано несколько несчастных случаев на озерах.

«Каждый год мы напоминаем людям об этой опасности, каждый год мы с вами говорим до начала этого сезона. Но такие случаи продолжают происходить, - отметил губернатор на областном аппаратном совещании с главами муниципалитетов и распорядился. - Коллеги, я прошу усилить эту работу».

Алексей Текслер подчеркнул, что его поручение касается не только текущего года. Нужно провести анализ и выяснить, где ЧП случаются чаще всего.

«Организуйте дополнительные рейды МЧС, полиции, привлекайте дружинников, людей, которые за шиворот будут брать, если они не понимают. Аншлаги – это хорошо, но аншлагов мало», - рекомендовал глава региона.

Ранее Алексей Текслер обратился к рыбакам, которые игнорируя предупреждения, выходили на тонкий лед и подвергали опасности себя и тех, кто вынужден будет спасать попавших в беду.

По данным ГУ МЧС области, с начала 2023 года до шестого апреля на льду водоемов Челябинской области погибли семь человек: на озере Комкуль в Кунашакском районе провалились под лед трое мужчин и женщина, по одному погибшему на озере Иртяш (Озерск), на озере Смолино (п. Сухомесово) и на озере Улагач. Пятерым понадобилась помощь спасателей, еще 57 оказана помощь по доставке к берегу.