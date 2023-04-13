13.04.2023
Специалисты Клиники ЮУГМУ выявляют фиброз печени без биопсии
13.04.2023
Прокуратура Челябинска держит на контроле уголовное дело женщины, сбитой насмерть трамваем
13.04.2023
Смартфон. Инструкция по применению
13.04.2023
В Миассе чествовали победителей чемпионата «Профессионалы ГРЦ»
13.04.2023
Лишился почти полмиллиона рублей: челябинца избили на свидании с девушкой
13.04.2023
Задержаны еще два человека по делу об убийстве подростка
В Челябинской области усилят работу по профилактике гибели людей на водоемах
Текслер - главам: Привлекайте дружинников, людей, которые за шиворот будут брать
13.04.2023
Волейбольный клуб «Динамо-Метар» вошел в четверку лучших команд российской Суперлиги
13.04.2023
В Челябинской области укрепляют традиции меценатства
13.04.2023
В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон
13.04.2023
Губернатор послал сигнал главам в связи с аварией в Сосновском районе
В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон
13.04.2023
Космонавты Роскосмоса поздравили южноуральцев с Днем космонавтики
12.04.2023
Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне
12.04.2023
С 12 апреля на всей территории Челябинской области вводится особый противопожарный режим
11.04.2023
Челябинцы жалуются на удушающий запах гари в городе и ухудшение самочувствия
11.04.2023