В Челябинской области в красивую дату августа обещают свадебный бум

В Челябинской области в красивую дату августа – 21.08.2021 – ожидается свадебный бум.

Как сообщает госкомитет по делам ЗАГС региона, на это число подано уже 465 заявлений.

Сегодня, 21.07.2021, - тоже красивая, зеркальная, дата: в этот день семьи создаст 151 влюбленная пара.

Сотрудники госкомитета предлагают южноуральцам присмотреться и к другим красивым датам текущего года, в которые они могут сочетаться законным браком. Таких впереди еще немало: 09.09.2021, 21.09.2021, 12.10.2021, 21.10.2021, 11.11.2021.

«Забронировать свою красивую дату для свадебной церемонии в 2021 году можно уже сейчас: дистанционно через Единый портал государственных и муниципальных услуг или обратившись в отделы ЗАГС Челябинской области лично по предварительной телефонной записи», - рассказали в госкомитете.

Отметим, с начала текущего года на Южном Урале поженилась десять тысяч 331 пара.