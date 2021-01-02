В Челябинской области за сутки умерло восемь пациентом с ковидом

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В Челябинской области восьмые сутки подряд снижается число выявляемых случаев ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 298 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что ниже уровня предыдущего дня (накануне было 301). Суточное число зарегистрированных случаев ковида снижается уже восьмые сутки подряд.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, по состоянию на второе января в области всего зарегистрировано 36 тысяч 725 случаев коронавируса.

Растет и число выписываемых из ковидных госпиталей пациентов. За прошедшие сутки из больниц выписаны 179 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 116). За весь период пандемии с ковидом справились 22 тысячи 580 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано девять случаев смерти пациентов с коронавирусом. Пять человек умерли от ковидной пневмонии – четверо мужчин в возрасте 37, 58, 62 и 87 лет и 87-летняя женщина.

Кроме того, за сутки скончалось еще четверо мужчин в возрасте от 74 до 82 лет, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Причиной их смерти стали сопутствующие заболевания - сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий, гипертоническая болезнь, сенильная дегенерация головного мозга, острая дыхательная недостаточность.

Всего за время пандемии скончались одна тысяча 312 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 547 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 765 человека – иные заболевания (онкология, сердечная, почечная и легочная недостаточность, сахарный диабет, ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня продолжает лечение 12 тысяч 792 пациента с подтвержденным Covid-19, что больше показателя предыдущего дня (накануне было 12 тысяч 682). Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.