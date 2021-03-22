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В Челябинской области взрослым селянам могут разрешить ездить на школьных автобусах

В малых населенных пунктах Челябинской области могут разрешить взрослым жителям ездить на школьных автобусах.

С такой просьбой обратились к председателю Законодательного собрания региона Владимиру Мякушу жители деревни Мордвиновка.

«Население на селе уменьшается. Перевозчики несут убыток, закрывают автобусные маршруты. Можно ли использовать школьные автобусы для перевозки жителей и экономить вкладываемые бюджетные ресурсы», - поинтересовался спикер на заседании комитета по социальной политике поинтересовался у министра образования и науки региона Александра Кузнецова.

Глава минобра пояснил, на сегодня перевозка взрослых в школьных автобусах запрещена законом. «Сейчас законодательство запрещает не только совместную перевозку детей и взрослых в школьном автобусе, но даже и перевозку взрослых в тот период, когда дети учатся, а автобус простаивает», - пояснил Александр Кузнецов. В ГИБДД жестко контролируют соблюдение этих правил.

До недавнего времени в школьных автобусах не могли ездить даже дошколята.

«Четыре тысячи детей не ходят в детский сад, так как в их населенных пунктах садика нет. А в соседней деревне есть. Но возить маленьких детей в школьном автобусе было нельзя. К транспорту для их перевозки предъявляются особые требования», - рассказал Александр Кузнецов и уточнил, что теперь нужное разрешение получено.

Воспользоваться школьным автобусом хотели бы и жители малых населенных пунктов. Так, в Мордвиновке проживает всего 300 человек. Маршрутные автобусы отменили, а школьный автобус ежедневно возит всего пять учеников.

«Люди живут в деревне, а выехать в районный центр на могут. При этом школьные автобусы ходят почти пустые. А на них мы тратим из бюджета деньги - на бензин, на содержание, на оплату труда водителя», - констатировал Мякуш.

Жители просят предоставить им возможность пользоваться школьным автобусом, чтобы выезжать из села по своим насущным делам, в том числе в больницу.

Спикер уверен, что в данной ситуации нужно рассуждать по-хозяйски, но при этом помнить, что главное – это безопасность детей (взрослые тоже разные бывают). Министр поддерживает главу парламента и считает, что этот вопрос нужно детально рассмотреть.

Было принято решение создать рабочую группу, в состав которой войдут представители двух комитетов Законодательного собрания области (социального и по транспорту).

На сегодняшний день на Южном Урале более 17,5 тысячи детей добираются до места учебы на школьных автобусах. Каждый день в рейс выходят 559 желтых автобусов с надписью «Дети» и проблесковыми маячками.

Автобусы оборудованы системой «ГЛОНАСС», ремнями безопасности, устройством, препятствующим началу движения при открытой или не полностью закрытой боковой двери, кнопками вызова водителя на каждом ряду сидений, напольным противоскользящим покрытием. Кроме того, в автобусах предусмотрено ограничение скорости до 60 километров в час.

Парк школьных автобусов в регионе обновляется ежегодно. На эти цели направляются средства федерального и областного бюджетов.