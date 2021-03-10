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Фото: Центр по профилактике и борьбе со СПИДом

В Челябинской области за год выявлено почти 2,7 тысячи инфицированных ВИЧ

В Челябинской области каждый сотый житель региона является ВИЧ-инфицированным - выявлено и поставлено на диспансерное наблюдение 35 тысяч 902 больных ВИЧ (по состоянию на первое января 2021 года).

Эти данные были озвучены в областном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом на региональной научно-практической конференции по итогам работы за 2020 год.

Как сообщает минздрав региона, в 2020 году году на Южном Урале установлен две тысячи 691 новый случай вируса иммунодефицита, что на 24% меньше аналогичного показателя 2019 года (тогда обнаружено три тысячи 542 случая).

Каждый третий инфицированный ВИЧ в прошлом году заразился половым путём. Это основной вид передачи ВИЧ-инфекции.

Всего за прошлый год в Челябинской области было обследовано на ВИЧ-инфекцию 997 тысяч 483 жителя – 28,8% населения.

Смертность от прогрессирования ВИЧ-инфекции снизилась на 22,9%. Сохранено еще 130 жизней. Это стало возможным в результате увеличения охвата антиретровирусной терапии пациентов с ВИЧ, состоящих на диспансерном наблюдении (рост на 80,6%).

Горячая линия для ВИЧ-положительных южноуральцев по вопросам COVID-19.8 (351) 250-50-49.