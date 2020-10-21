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В Челябинской области за сутки одна школа ушла на карантин и одна вернулась к очным занятиям

Общество
Сегодня, 15:47
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области одна школа ушла на карантин по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и одна школа возобновила занятия в очном режиме.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министерства образования и науки региона Светлана Платонова, к занятиям в очном режиме вернулись учащиеся школы №48 в Копейске.

При этом еще одна общеобразовательная организация накануне была закрыта на карантин – Целинная школа в Троицком районе.

Итого по состоянию на 21 октября закрыты на карантин по ОРВИ три школы: Целинная и Клястицкая школа в Троицком районе и Зингейская школа в Кизильском районе.

При этом сократилось число классов, отправленных на карантин по ОРВИ, – с 149 до 142. К занятиям в обычном режиме приступило семь ранее закрытых классов.

Темп прироста заболевших коронавирусной инфекцией среди школьников остается невысоким. За прошедшие сутки зарегистрировано три случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди учащихся школ (днем ранее – четыре случая).

Как сообщили в министерства здравоохранения области, всего с начала учебного года и по 21 октября в регионе подтверждено 230 случаев ковида у учащихся.

На сегодня в регионе нет ни одного класса, который бы закрыли на карантин по коронавирусной инфекции.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как не эпидемическая.

 

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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коронавирус
Челябинск
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