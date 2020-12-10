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В Челябинской области за сутки подтверждено 297 новых случаев ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 297 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 299). Число выздоровевших впервые за последние дни превысило число новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, по состоянию на десятое декабря в области всего зарегистрировано 29 тысяч 649 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 426 выздоровевших пациента с коронавирусом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее выписано 204 человека. За весь период пандемии с ковидом справились 19 тысяч 7 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано 15 случаев смерти пациентов с коронавирусом. Это новый антирекорд в регионе по суточной смертности. Девять человек умерли от ковидной пневмонии, шестеро - от иных заболеваний, а ковид был сопутствующим. Возраст умерших от 60 до 84 лет. Всего за время пандемии скончалось одна тысяча девять пациентов с коронавирусной инфекцией, у 366 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 643 человека – иные заболевания (онкология, сердечная, почечная и легочная недостаточность, сахарный диабет, ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получает лечение девять тысяч 591 пациент с подтвержденным Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было 9 тысяч 735). Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.