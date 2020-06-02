ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области заселились вредоносные льняные блошки

Общество
Сегодня, 10:53

В Челябинской области произошло заселенение льняными блошками посевов льна. При высокой численности блошек может случиться массовая гибель всходов, особенно на поздних посевах.

Активность вредителя и его вредоность усиливаются при жаркой и сухой погоде. Блошки могут навредить и свекле.

Как отмечают в региональном Россельхознадзоре, необходимо организовать постоянные наблюдения за развитием вредителя и при превышении экономического порога вредоносности провести истребительные мероприятия.

"Пестициды и агрохимикаты в сельскохозяйственном производстве применяются только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий (посевов, производственных помещений) в соответствии с гигиеническими требованиями СанПиН 1.2.2584-10 п. 2.19. Помните, что необходимо строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности", - подчеркнула пресс-секретарь управления Россельхознадзора Челябинской области Татьяна Нахтигаль.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Сельское хозяйство
Экономика
21.05.20 13:50
В Челябинской области увеличена господдержка аграриев
Интервью
12.05.20 10:15
Алексей Кобылин: Южноуральские аграрии сейчас на «передовой»
Экономика
16.04.20 15:35
Агрохолдинги Челябинской области обратились за господдержкой к властям региона
Экономика
16.04.20 12:04
Узбекистан поможет
В Челябинской области заканчиваются запасы фруктов и риса
Вчера, 17:25
В Челябинске отмечает свой первый день рождения пункт льготной стерилизации "Наш дом"
Вчера, 16:20
Третья партия вахтовиков выписывается из обсерватора в «Карагайском бору»
Вчера, 16:19
В больнице Кунашака вспышка коронавируса
Вчера, 15:42
Сотрудники ГУФСИН получили ключи от новых квартир
Вчера, 15:38
Этим летом "Пламя Аркаима" разгорится несмотря на пандемию
Вчера, 14:40
Сестры-сурикаты ждут, когда челябинцы им имена дадут
Вчера, 14:37
В подземелье у входа на челябинскую Кировку больше никто не купит сосиски в тесте и шаурму
Вчера, 14:33
В Челябинскую область вернулись из США 23 южноуральца
Вчера, 14:31
Глава Озерска ушел на двухнедельный карантин
Вчера, 13:47
Военные медики контролируют эпидобстановку в ЧВВАКУШе, где выявлены случаи коронавируса
Общество
Сегодня, 10:04
В Челябинске часть сотрудников Росгвардии отправили на карантин
Происшествия
Вчера, 21:34
В Златоусте обрушился дом, однако не все его жильцы хотят переехать в безопасное место
Новости
Сегодня, 10:43
Происшествия
Пенсионерка из Миасса обезвредила грабителя обезжиривателем
Сегодня, 10:24
Среда обитания
Более восьми тысяч цветов высадили к лету на территории предприятия металлурги ЧЦЗ
Сегодня, 10:20
Происшествия
В Карталах пьяный водитель едва не сгорел заживо в автомобиле
Сегодня, 10:09
Экономика
Челябинский цинковый завод осуществил техническое перевооружение обогатительной фабрики на дочернем предприятии в Рубцовске
Сегодня, 10:06
Общество
В Челябинске полностью закроют движение на улице Мастеровой
Материалы рубрики
Сегодня, 10:06
Общество
В Челябинске полностью закроют движение на улице Мастеровой
Вчера, 17:35
Общество
В Челябинске оркестр Росгвардии поздравил онкобольных малышей с Днем защиты детей
Вчера, 17:25
Общество
В Челябинске отмечает свой первый день рождения пункт льготной стерилизации "Наш дом"
Вчера, 16:20
Общество
Третья партия вахтовиков выписывается из обсерватора в «Карагайском бору»
Вчера, 15:42
Общество
Сотрудники ГУФСИН получили ключи от новых квартир
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика