В Челябинской области заселились вредоносные льняные блошки
В Челябинской области произошло заселенение льняными блошками посевов льна. При высокой численности блошек может случиться массовая гибель всходов, особенно на поздних посевах.
Активность вредителя и его вредоность усиливаются при жаркой и сухой погоде. Блошки могут навредить и свекле.
Как отмечают в региональном Россельхознадзоре, необходимо организовать постоянные наблюдения за развитием вредителя и при превышении экономического порога вредоносности провести истребительные мероприятия.
"Пестициды и агрохимикаты в сельскохозяйственном производстве применяются только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий (посевов, производственных помещений) в соответствии с гигиеническими требованиями СанПиН 1.2.2584-10 п. 2.19. Помните, что необходимо строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности", - подчеркнула пресс-секретарь управления Россельхознадзора Челябинской области Татьяна Нахтигаль.
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