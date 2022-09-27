В Челябинской области завершились референдумы

В Челябинской области завершилось голосование на референдумах по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России для жителей этих территорий, находящихся в Челябинской области. Подводятся итоги.

Референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей проводились в Челябинской области с 23 по 27 сентября.

«Проведением голосования занимались участковые комиссии референдумов соответствующих республик и областей. В Челябинской области организационно-техническое содействие участковым комиссиям оказал облизбирком в рамках международного сотрудничества с ЦИК РФ», - напомнили в областной избирательной комиссии.

Мобильные площадки для голосования граждан, проживающих в Сатке, Троицке и Магнитогорске, для предоставления возможности голосования участникам референдумов, проживающих в городах и ближайших населённых пунктах, были организованы с 23 по 26 сентября. Выездное голосование проводили в Коркино, Еманжелинске, Миассе, Чебаркуле, Кизиле, Копейске, Кременкуле и в городе Челябинске.

В колл-центр зарубежных избирательных комиссий на территории Челябинской области за эти дни поступило 167 обращений, в том числе по вопросам голосования вне помещения.

Подводятся итоги.