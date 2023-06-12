В День России 20 юных южноуральцев получили свои первые паспорта из рук губернатора

В День России, 12 июня, 20 лучших школьников Челябинской области получили свои первые паспорта из рук губернатора региона. Документы были вручены 14-летним жителям в торжественной обстановке в резиденции главы региона в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!».

Паспорта получили ребята, которые проявили себя в учебе, спорте, творческой и общественной деятельности.

«Уверен, что впереди у вас достойное будущее, яркая и насыщенная жизнь. Несмотря на юный возраст, вы уже выбрали верный курс. Все вы являетесь участниками «Движения первых», занимаете активную жизненную позицию, хотите приносить пользу своей Родине, своей малой Родине – Челябинской области, а самое главное – развиваться и двигаться вперед, - обратился к школьникам Алексей Текслер. - Я рассчитываю на вашу инициативность, молодую энергию, искреннее стремление добросовестно трудиться на благо региона и нашей великой страны», .

Также в церемонии приняла участие начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области, полковник полиции Светлана Селиверстова.

Цель акции «Мы – граждане России!» – повышение значения понятия «гражданин России» в сознании подростков, впервые получающих паспорт граждан РФ. Торжественное вручение паспортов проходит в честь знаменательных дат: Дня России, Дня Конституции Российской Федерации.