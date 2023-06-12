12.06.2023
В День России 20 юных южноуральцев получили свои первые паспорта из рук губернатора
12.06.2023
Прокуратура проверит сообщения о давке в «Орлане», курсирующем между Челябинском и Екатеринбургом
12.06.2023
В ДТП в Челябинской области погибло шесть человек, в том числе трое детей
12.06.2023
В Магнитогорске загорелся частично расселенный дом, жителям предложено временное жилье
12.06.2023
Под Миассом установили и освятили Поклонный крест
10.06.2023
В Сосновском районе водитель «БМВ» насмерть сбил велосипедиста
В День России 20 юных южноуральцев получили свои первые паспорта из рук губернатора
12.06.2023
Мужской хор челябинского собора ко Дню России подготовил подарок для южноуральцев
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
09.06.2023
Почтовые отделения изменят график работы в День России
08.06.2023
Что ждет челябинцев в День России: праздничные мероприятия в парках города
В Челябинскую область поступила порция северного воздуха
11.06.2023
На мысе озера Тургояк открыли стелу «Альбатрос»
10.06.2023
Текслер: В связке науки, бизнеса и власти мы ускорим технологическое развитие нашей страны
09.06.2023
Исторический музей Южного Урала показал «Силу в правде» Совету Федерации
09.06.2023
В Челябинске стартовал Всероссийский форум по импортозамещению
08.06.2023