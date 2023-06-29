В Федерации профсоюзов Челябинской области рассказали о работе без риска для жизни

Федерация профсоюзов Челябинской области совместно с Государственной инспекцией труда организовали семинар по теме «Работа в условиях повышенной опасности».

В конференц-зале Дома профсоюзов сегодня, 29 июня, собралось более ста человек – председатели областных и первичных профсоюзных организаций, технические инспекторы труда, руководители структурных подразделений предприятий и организаций со всей области.

Высокий уровень травматизма при работе на высоте, в открытом или замкнутом пространстве заставляет работодателей и контрольные органы обратить особое внимание на эту тему. За прошлый год произошло 30 несчастных случаев, в результате которых пострадали 33 работника. Десять человек получили травмы, несовместимые с жизнью. За пять месяцев этого года зарегистрировано уже 15 несчастных случаев, 15 работников пострадали, один - погиб.

«Строительство, машиностроение, металлургия, обрабатывающее производство и сельское хозяйство – самые травмоопасные отрасли, - отмечает главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов области Татьяна Иванова. – В общей статистике несчастных случаев 18% - это травмы в результате падения с высоты или на глубину».

Также среди наиболее частых причин несчастных случаев - неудовлетворительная организация работ, нарушение дисциплины труда, допуск на производство сотрудников, не прошедших медицинские осмотры, отсутствие обязательного инструктажа. Цена за такую ошибку очень высокая – жизнь и здоровье человека. Работодателей, допустивших такие нарушения, привлекают к уголовной ответственности.

На семинаре, организованном профсоюзами и гострудинспекцией, лекторы-практики проинформировали об основных требованиях по организации работ на высоте или в замкнутом пространстве, профилактических мероприятиях, назначении ответственных лиц, нормативно-правовых актах, регламентирующих действия работодателя.