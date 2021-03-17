В Историческом музее Челябинска можно будет увидеть космический скафандр

В Челябинске будущий хозяин «кота в мешке» получит пакет корма

В Магнитогорске авиарейс до Москвы задержали на шесть часов

Открыто движение по одному из путей на месте схода вагонов в Челябинской области

На месте челябинской свалки может появиться горнолыжный курорт

В Челябинске появился первый старый трамвай с валидаторами и без кондуктора

В ГУФСИН продолжается активная вакцинация от коронавируса

В ГУФСИН России по Челябинской области активно продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции.

Для профилактики возникновения заболевания используется вакцина «Спутник V».

16 марта сделать профилактическую прививку смогли более 50 сотрудников Главного управления территориального органа ФСИН России. Вторую дозу препарата они получат через 21 день.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», первыми процедуру вакцинации от ковида массово прошли сотрудники областной психиатрической больницы ГУФСИН. Она находится в Магнитогорске. Их примеру последовал личный состав следственного изолятора №2. Прививку получили уже порядка 200 человек. Профилактические прививки от COVID-19 ставят и тем, кто находится под стражей.

В ближайшее время от коронавирусной инфекции привьются сотрудники службы конвоирования и ИК №8.