В историческом музее Челябинска будет представлен личный фотоаппарат Игоря Курчатова

В Исторический музей прибыла очередная коллекция предметов для готовящейся выставки «Ядерный щит», посвященной истории «запреток» Челябинской области. На этот раз — из города Озерска.

Около трех десятков экспонатов, предоставленных музеем ФГУП «ПО „Маяк“», являются, пожалуй, ключевыми для всей выставки, ибо иллюстрируют историю самого зарождения отечественной атомной отрасли.

«Среди этих предметов — макеты технологических частей самого первого на евразийском континенте промышленного атомного реактора «Аннушка»: плитка настила реактора, технологические каналы, макеты урановых блочков и блочков холостого хода, а также различные приборы измерения и контроля технологических параметров, — рассказала и. о. начальника отдела коммуникаций ФГУП ПО „Маяк“ Анна Петрова.

Впрочем, с точки зрения самих «маяковцев», наиболее ценным и интересным из прибывших в Челябинск предметов является личный фотоаппарат Игоря Курчатова — экспонат дома-музея отца советской атомной бомбы в Озерске.

«Все связанные с Игорем Васильевичем вещи, которые удалось собрать и сохранить, для нас очень ценны», — подчеркнула Анна Петрова.

Напомним, что выставка «Ядерный щит» посвящена вехам «атомного проекта» СССР. Экспонаты для нее предоставили предприятия закрытых городов Снежинска, Озерска, Трехгорного и других городов Челябинской области. Это уже третий проект нашего музея, связанный с атомной отраслью Южного Урала. Открытие — сразу после снятия режимных ограничений в регионе.