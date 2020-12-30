В кафедральном соборе Троицка обнаружена уникальная старинная роспись

В Свято-Троицком кафедральном соборе города Троицка (Челябинская область) в канун нового года начались работы по реставрации настенной живописи - под слоями штукатурки и новых изображений обнаружилась старинная роспись.

Как рассказали в челябинской епархии, в настоящее время опытные художники-реставраторы открывают «спрятанную» живопись миллиметр за миллиметром, аккуратно снимая современную краску. Работы проводятся по благословению митрополита Челябинского и Миасского Григория.

Собор, построенный в середине XVIII века, является памятником архитектуры федерального значения и настоящей жемчужиной города. В советские годы он был закрыт и использовался как прачечная, общежитие, спортзал. Церковь вернули к жизни в конце 90-х годов ХХ века, а главные реставрационные работы здесь начались с 2014 года, когда собор стал главным храмом вновь учрежденной Троицкой епархии.

За последние годы Свято-Троицкий собор стараниями митрополита Григория заметно преобразился, засиял золотыми куполами. Зданию вернули исторический облик – храм стал девятикупольным, каким был до революции. Полностью заменена кровля, установлен новый шпиль с крестом, отремонтирован фасад, устроен пол. И вот пришло время взяться за росписи стен.

Как рассказал митрополит Григорий, в настоящее время благодаря содействию депутата Государственной Думы Елены Ямпольской начинается реставрация настенной живописи.

«Эта настенная живопись в соборе - второй половины XVIII-XIX веков. Частично её реставрация проводилась в 2003-м году, но в самых малых размерах. Сейчас она будет глобальной, и живопись будет раскрыта. К сожалению, сейчас она закрыта другой росписью, можно сказать, непрофессиональной. В настоящее время ведутся предварительные работы, а после их окончания будет подготовлен проект полной реставрации настенной живописи нашего Троицкого собора. Я очень надеюсь, что в недалеком будущем внутреннее убранство собора предстанет в том виде, в котором оно было до его закрытия. И троичане, и гости-паломники смогут молиться перед иконами, которые были написаны мастерами XVIII -XIX веков. Отмечу, что эта живопись очень высокого качества», - сказал митрополит Григорий.

Работы в Троицком соборе ведет художник-реставратор, искусствовед Николай Сорокатый из Москвы вместе со своим помощником. Опыт у него солидный – с 1995 года работал в Росреставрации, за плечами немало исторических памятников, в том числе Никольская башня Московского Кремля. Одна из последних работ по раскрытию росписей – храм в селе Державино Оренбургской области.

«Сейчас идет первоначальный этап реставрации собора, который включает в себя исследовательские работ. Задача художника-реставратора – проанализировать, что за живопись в памятнике, какова её сохранность, какова техника исполнения, какими способами можно ее отреставрировать. Каждый памятник живет своей жизнью, поэтому каждый раз подбирается уникальная методика», - рассказал Николай Сорокатый.

Как сообщает челябинская епархия, работы реставраторы начали с самой сложной части Свято-Троицкого храма - трапезной. Здесь под четырьмя слоями поздних росписей, покрасок и шпаклевок обнаружились фрагменты исторической живописи XIX века. На расчищенных местах видно руку, фрагмент белой туники и плащ. Как считают специалисты, это, скорее всего, римский воин, перед ним - две женские фигуры. Но что это за сюжет, пока определить трудно.