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В Коркинском районе и Троицке организованы пункты временного обогрева людей

В Челябинской области решением комиссии по ЧС Коркинского муниципального района организованы пункты временного обогрева людей.

Они открыты сегодня, 24 февраля, и работают в круглосуточном режиме на базе трех школ: МБОУ «СОШ-9», «Центра дополнительного образования детей города Коркино» (МКОУ «ООШ-19», поселок Роза) и МКОУ «СОШ-28».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в пунктах обогрева созданы все необходимые условия (тепло, еда, медицинская помощь) для людей, которые попали в чрезвычайную ситуацию из-за неблагоприятных погодных условий.

Кроме того, еще один пункт временного размещения открыт в городе Троицке. Он развернут в школе №47. С 16 часов здесь готовы принять всех жителей поселка Гончарка и рядом расположенных районов, у кого наблюдаются проблемы в работе теплового газового и электрооборудования из-за перебоев с электричеством.

В связи с многочисленными авариями на линиях электропередач и выходом из строя трансформаторных подстанций по-прежнему отключены дома в поселке Гончарка по улицам Гастелло, Чкалова, Фурманова, Челюскинцев, Вагонной (ТП-214) и Деповской, 1-В, 1-Г, по проезду Чкалова, в районе железнодорожной больницы (ТП-211).

В данный момент работают две аварийные бригады: одна занимается заменой трансформатора в ТП-214, другая бригада помогает осуществить демонтаж старого трансформатора, установку нового и сразу же отправится на ТП-211. Ориентировочное время устранения – два-три часа.

В пункте временного размещения жителям предоставят спальное место и горячее питание.

Таким образом, в Челябинской области действует уже 23 пункта временного размещения.