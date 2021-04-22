В Курчатовском районе Челябинска участница «Студенческой весны» поразила судей голосом

В Курчатовском районе Челябинска прошел локальный этап фестиваля творчества «Весна студенческая -2021». На нем свои номера показали студенты колледжей и техникумов.

Организатором фестиваля выступила администрация Курчатовского района Челябинска. Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» заместитель начальника отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью администрации Курчатовского района Кристина Никитина, сначала отборочный этап прошел непосредственно в самих средних учебных образованиях. Наиболее талантливых участников пригласили на следующий этап – районный. Он прошел в Образовательном центре №2.

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Фестиваль приурочили к покорению космоса Юрием Гагариным. Участников фестиваля приветствовали глава Курчатовского района Сергей Антипов, директор Образовательного центра № 2 Челябинска Юрий Терин и депутат Челябинской городской Думы Илья Мительман.

Жюри и зрителям студенты представили 16 номеров. Лучших участников выбирали директор городского фестиваля «Весна студенческая» Ксения Прямкова, начальник отдела молодежных программ Главного управления молодежной политики Татьяна Ковальчук, заместитель директора Челябинского театра современного танца имени Ольги Пона, хореограф-постановщик Анна Михайловна Горшкова.

Судьи выбрали победителей в четырех номинациях – танцевальное, музыкальное, театральное направление и оригинальный жанр. Отметим, что параллельно шло голосование в социальных сетях. Поэтому в спорных случаях члены жюри ориентировались на мнение самих студентов. И только потом выносили окончательное решение.

Гран-при и звание «Лучшего номера Курчатовского района» удостоена Рушана Ялолитдинова с песней «Улыбнись». Девушка поразила своим исполнением и чистым голосом не только судей, но и всех присутствующих в зале.