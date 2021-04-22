22.04.2021
В Челябинской области робот-пылесос учинил пожар
22.04.2021
В нацпарке «Таганай» фиалка зацвела раньше срока
22.04.2021
«Моей судьбы коромысло»: в Челябинске откроется выставка Натальи Акимовой (Солодовник)
21.04.2021
В Челябинске начал «сыпаться» дом со свиньей на фасаде
21.04.2021
Для жителей Металлургического района Челябинска начали создавать общественные пространства
21.04.2021
У входа в челябинский горсад имени Пушкина уже несколько дней «красуется» открытый колодец
В Курчатовском районе Челябинска участница «Студенческой весны» поразила судей голосом
14.04.2021
Новая школа, спортобъекты, бульвар: Сергей Антипов рассказал, что еще появится в Курчатовском районе
09.03.2021
Сергей Антипов поздравил жительниц Курчатовского района с 8 Марта
26.02.2021
Глава Курчатовского района подвел итоги 2020 года на заседании Совета депутатов
15.02.2021
Из Курчатовского района Челябинска вывезли почти три тонны снега
Челябинские власти рассказали, что ждет горожан 9 Мая
22.04.2021
Челябинский инженер предложил Наталье Котовой закрыть спуски в «подземелья» площади Революции арками
21.04.2021
В Центральном районе Челябинска замечен ряд несовершенств
21.04.2021
Верните удобный! Челябинский урбанист осудил власти за неудобный переход на Свободы
20.04.2021
В Челябинской области на дороге в Тюлюк произошло обрушение
20.04.2021