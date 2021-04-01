Прокуратура Челябинска проверит информацию о двойном гражданстве Мительмана

Исполняющий обязанности прокурора Челябинской области Павел Вепрев поручил прокуратуре Челябинска организовать проверку информации о наличии израильского гражданства у депутата Думы Челябинска Ильи Мительмана.

Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, вчера в челябинской городской Думе заявили, что они готовят ходатайство к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру о проведении проверки декларации о доходах и наличия двойного гражданства у депутата Ильи Мительмана.

Поводом для обращения к губернатору Алексею Текслеру стала публикация в издании «Русская пресса». В частности, там сообщается, что у Ильи Мительмана имеется израильское гражданство.

Как сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией, у Ильи Мительмана якобы есть еще и вид на жительство в Германии.