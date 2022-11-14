14.11.2022
В Магнитогорске может увеличится число объектов культурного наследия
14.11.2022
«Мольбу о помощи» МФО оценили южноуральские судебные приставы
14.11.2022
В Златоусте маршрутка влетела в забор жилого дома
14.11.2022
Предупреждал родственника: экс-полицейский отправился в колонию
14.11.2022
Три человека погибли в ДТП в Сосновском районе
14.11.2022
Смертность от ковида в Челябинской области продолжает снижаться
В Магнитогорске может увеличится число объектов культурного наследия
Повлиять на судьбу исторических зданий в городе металлургов могут сами жители
20.09.2022
Минарет соборной мечети Миасса включен в госреестр объектов культурного наследия
26.08.2022
Княжеский дом в Катав-Ивановске официально обрел охранную зону
19.08.2022
Плюс пять: в Челябинской области пополнился перечень выявленных объектов культурного наследия
21.07.2022
Для идентификации: здания локомотивного депо в Челябинске осмотрели специалисты по охране ОКН
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022