В Магнитогорске может увеличится число объектов культурного наследия

Жителям Челябинской области предлагают выбрать одно из нескольких зданий на территории Магнитогорска, которое, по их мнению, требует государственной охраны и достойно стать объектом культурного наследия (ОКН).

К участию в опросе южноуральцев сегодня, 14 ноября, приглашает госкомитет охраны ОКН региона. Отметим, на голосование выдвинуто восемь объектов. Кроме того, можно выбрать отрицательный ответ, то есть проголосовать за то, чтобы ни один из них особого статуса ОКН не получил.

Здания, заявленные в голосовании, выбраны неслучайно: заявления о придании этим историческим постройкам статуса объектов культурного наследия поступили в госкомитет. Какому из зданий повезет, предстоит решить самим жителям.

Вот из каких объектов предстоит выбрать своего фаворита жителям Челябинской области и конкретно магнитогорцам (все-таки эти здания находятся в их родном городе):

- многоквартирный двухэтажный дом на улице Бибишева, 16 в поселке Березки, построенный в 30-е годы прошлого века (архитектор – Л.В. Сапрыкин);

- многоквартирный жилой дом переменной этажности, также возведенный в 30-е года 20-го столетия (автор – ленинградский архитектор-художник Б.В. Данчич) - он на главном фото новости;

- застройка первыми экспериментальными бескаркасными крупнопанельными домами, которую впервые начали реализовывать в Магнитогорске с 1949-го года;

- комплексная застройка территории городской больницы;

- здание бывшего ресторана «Атач», «Урал» (автор – Б.В. Данчич);

- здание центральной лаборатории контроля Магнитогорского металлургического комбината;

- здание бывшей школы №16 (до 1941-го года), позже - ремесленного училища (металлургов) №13 (до начала 60-х годов), позднее - ПТУ-13;

- дом-коммуна, общежитие, здание первой музыкальной школы и жилье для педагогов; позднее - детская стоматологическая клиника и жилье для врачей.

Как отмечают в госкомитете охраны ОКН Челябинской области, при рассмотрении вопроса о включении вышеназванных объектов в список выявленных ОКН члены научно-методического совета учтут результаты опроса, который завершится 22 ноября текущего года (отметим, опрос анонимный). Результаты голосования будут опубликованы по окончании голосования.