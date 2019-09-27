В министерстве сельского хозяйства чествовали пожилых южноуральцев
Общество
Сегодня, 16:36

Накануне Дня пожилого человека в министерстве сельского хозяйства Челябинской области прошло торжественное чествование ветеранов сельского хозяйства. Южноуральцы, всю свою жизнь посвятившие сельскому хозяйству региона, принимали пожелания доброго здоровья и активного долголетия.

В министерстве сельского хозяйства всегда тепло и с радостью встречают своих ветеранов – наставников нынешних сотрудников ведомства. Это подчеркнул министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, открывая праздничное мероприятие. Он рассказал о достижениях сельскохозяйственного производства, о ходе уборочной кампании, выразил благодарность труженикам предыдущих поколений за их вклад в развитие отрасли.

Ветеранов тепло поздравил заместитель министра Александр Раевский, он вручил почётные награды ветеранам за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем. Почётными грамотами Министерства сельского хозяйства Челябинской области были награждены Усатова Наталья Геннадьевна, Павленко Ирина Ивановна, Смирнова Лидия Михайловна, Суркова Валентина Ивановна.

Артисты шоу-группы «Вояж» выступили перед ветеранами министерства с праздничным концертом, исполнив их любимые песни

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Теги
Министерство сельского хозяйства Челябинской области
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