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В минздраве объяснили, почему приходится долго ждать скорую и с чем связаны очереди на КТ

Общество
Сегодня, 14:13
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области в связи с сезонным ростом гриппа и ОРВИ значительно выросло количество вызовов скорой помощи и очередь на проведение компьютерной томографии (КТ). В минздраве объяснили, почему южноуральцам приходится долго ждать врача, прохождения КТ и кому положен этот вид обследования, а также тест на коронавирусную инфекцию.

В социальных сетях жители возмущаются, что им приходится с высокой температурой по нескольку часов, а то и дней дожидаться приезда врачей скорой помощи. Кроме того, заболевшие также вынуждены ждать не одни сутки своей очереди на КТ, а порой и просто ехать на платную процедуру.

В министерстве уточнили, что в приоритетном порядке бригада скорой обслуживает тот вызов, где есть угроза жизни больного. «Необходимо понимать, что никуда не исчезли и экстренные пациенты с ДТП, ранениями, серьезными бытовыми травмами, сердечно-сосудистыми (инфаркт, инсульт) и т.д. И к ним также спешат автомобили медицинской помощи», - отметила пресс-секретарь минздрава области Марина Сергеева.

Пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию обслуживаются в порядке очерёдности первой освободившейся бригадой.

В минздраве уточнили также, кому назначают обследование на КТ: «На данный момент компьютерную томографию проходят все пациенты не только с подозрением на коронавирусную инфекцию, но и с пневмонией».

Такой порядок в период сезонных респираторных инфекций существенно увеличивает объем исследований. «После каждого пациента необходимо продезинфицировать помещение, на что также уходит дополнительное время», - пояснили в министерстве.

Жители в социальных сетях недоумевают, зачем бригада скорой помощи вместе с пациентом ждет его очереди на КТ и не спешит на другой вызов. В министерстве поясняют, что такие правила установлены для обеспечения безопасности как самого пациента (при резком ухудшении состояния бригада экстренно окажет помощь), так и для здоровья окружающих людей (до прохождения КТ невозможно поставить диагноз и понять это «коронавируная пневмония» или внебольничная). Кроме того, нередко после прохождения КТ и в зависимости от состояния здоровья пациента, его на этом же автомобиле скорой помощи везут в больницу. После чего в обязательном порядке проводится дезинфекция машины. На все это уходит немало времени.

Жители области также возмущаются, что далеко не всем заболевшим с признаками вирусной инфекции делают анализ на коронавирус. В минздраве считают, что такой необходимости нет.

«Граждане сегодня ковид-насторожены, ведь зачастую симптоматика первых признаков острых респираторных инфекций и коронавируса схожи (температура, кашель, общая слабость)», - отметили в минздраве. И при признаках ОРВИ люди хотят выяснить, а не новая ли это инфекция.

В обязательном порядке тестируются на коронавирус все пациенты с признаками респираторного заболевания в возрасте 65+, те, у кого есть хронические заболевания, а также по назначению врача и после общего осмотра.

Министерство здравоохранения напоминает жителям Южного Урала о проходящей в данный момент вакцинации от гриппа и мерах профилактики. Поможет избежать заболевания соблюдение масочного режима, дистанции в 1,5 метра, дезинфекция помещений и частое мытьё рук.

Южноуральцев просят понять напряжённость и загруженность работы врачей, призывают к проявлению взаимного уважения и пониманию сложной сезонной ситуации. «Коллеги изо дня в день отдают все силы работе и подвергаются опасности. Давайте беречь не только физическое, но и психологическое здоровье друг друга», - обращается к жителям минздрав.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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