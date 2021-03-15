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В понедельник у православных начался Великий пост

В понедельник, 15 марта, у православных начинается Великий семинедельный пост.

Пост Святой Четыредесятницы называется Великим постом в связи с особой важностью его установления. Он установлен, главным образом, в память сорокадневного поста Иисуса Христа, который вскоре после Своего крещения удалился в пустыню и постился там, а также в память сорокадневного поста Моисея и Илии.

Традиционно, Святая Четыредесятница и все богослужения начинаются с вечерни масленичной (сыропустной) недели. Во время вечернего богослужения в Прощеное воскресенье бывает чин или обряд общего прощения в храме.

Как рассказал настоятель храма Пантелеймона Целителя в Челябинске Владимир Панарин, в этом году Великий пост – поздний. Он завершится первого мая (второго мая – Пасха). Самое позднее завершение Великого поста – восьмое мая.

Поздним в этом году будет и Вербное воскресение. «Можно предположить, что позже зима уйдет, позже верба распустится. Но так не всегда совпадает», - отметил Владимир Панарин.

Первый день Великого поста в Русской православной церкви получил название «Чистый понедельник», в связи с тем, что этот первый день поста люди стремятся провести в чистоте (во всех смыслах этого слова). Поэтому в «Чистый понедельник», как и в последующие два дня, установлен очень строгий пост, верующим предписано усерднее молиться и бороться с греховными страстями.

В первую и Страстную седмицы Православная Церковь предписывает хранить особо строгий пост. В остальные седмицы поста, кроме суббот и воскресений, — сухоядение. В субботние и воскресные дни разрешается сваренная пища с растительным маслом.

«Подвижники, схимники, преподобные отцы, отцы-пустынники постились более строго. В миру менее строго постятся, - рассказал иерей Владимир Панарин. - Монастырский указ с его ограничения — это средний путь, который рекомендован, но церковь не настаивает на его полном исполнении. Рекомендации могут быть скорректированы для каждого человека. Например, если он болеет или не может без какого-то вида продуктов, то как лекарство есть скоромное допустимо».

Строгость поста не распространяется на детей, беременных и кормящих женщин, больных, немощных и престарелых, но они обязаны во время Великого поста совершать дела любви и милосердия и, как и в другие посты, хранить духовный пост от грехов.

Владимир Панарин рассказал, раньше, когда отказывались от мяса и молока во время Великого поста, люди реально экономили деньги. Сэкономленные на еде деньги несли нищим, убогим, сиротам, жертвовали в церкви. Поэтому ограничение в еде имело двойную пользу.

«В пост важно не только ограничивать себя в еде, но и отказаться от увеселений и телесных наслаждений, делать добрые дела, участвовать в богослужениях, молитвах, читать духовную литературу. Если только ограничиваться в еде, то получается не пост, а диета», - рассказывает иерей Владимир Панарин.

Церковные службы в пост тоже имеют свои особенности. По словам настоятеля, первая и последние недели Великого поста - время особых богослужений.

В первую неделю поста, с 15 по 21 марта, в храмах будет читаться Великий канон Андрея Критского, призывающий человека к покаянию. Он разделяется на несколько частей, каждая из которых читается по вечерам. В некоторых церквях службы начинаются в 18 часов, чтобы верующие могли в них участвовать после работы.

Во время Великого поста меняется время причащения. Если вне поста можно причащаться в любой день, то в пост причащают взрослых и детей в субботу и воскресенье. В будни в пост детей никогда не причащают. Кроме того, в пост служат специальные службы для тех, кто хочет причащаться чаще. Это, как правило, среда, пятница и праздничные даты (в память святого).

Кроме того, по церковной традиции, вторая, третья и четвертая субботы Великого поста – соответственно 27 марта, третье апреля и 10 апреля - являются днями поминовения усопших.

В четыре воскресенья поста - второе, третье, четвертое и пятое - проходит еще одна важная служба. Это пассия. Во время этой службы верующие вспоминают о страданиях Христа.

Каждая неделя Великого поста («неделей» в церковнославянском языке называется воскресный день) имеет особое духовное значение. Первую неделю, в этом году она приходится на 21 марта, называют Торжеством Православия.

Вторая неделя, 28 марта, посвящена памяти святителя Григория Паламы. Третья неделя, четвертое апреля, – Крестопоклонная, Четвертая неделя (11 апреля) посвящена памяти преподобного Иоанна Лествичника, который подвизался на горе Синай в VI веке.

В пятую неделю Великого поста, 18 апреля, празднуется память преподобной Марии Египетской, в шестую неделю, 25 апреля, - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).

С понедельника, 26 апреля, начинается Страстная седмица. Заканчивается она празднованием самого важного христианского праздника – Пасхи Христовой (второго мая).

Главные праздники предстоящего поста – Благовещение Пресвятой Богородицы (седьмое апреля) и Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим, 25 апреля). Верующими весьма почитаются Лазарева суббота (24 апреля).