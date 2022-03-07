В понедельник у православных начался Великий пост

В понедельник, седьмого марта, у православных начался Великий семинедельный пост. Пост Святой Четыредесятницы называется Великим постом в связи с особой важностью его установления. Он установлен, главным образом, в память сорокадневного поста Иисуса Христа, который вскоре после Своего крещения удалился в пустыню и постился там, а также в память сорокадневного поста Моисея и Илии.

Первый день Великого поста в Русской православной церкви получил название «Чистый понедельник», в связи с тем, что этот первый день поста люди стремятся провести в чистоте (во всех смыслах этого слова). Поэтому в «Чистый понедельник», как и в последующие два дня, установлен очень строгий пост, верующим предписано усерднее молиться и бороться с греховными страстями.

В первую и Страстную седмицы (недели) Православная Церковь предписывает хранить особо строгий пост. В остальные седмицы поста, кроме суббот и воскресений, - сухоядение. В субботние и воскресные дни разрешается сваренная пища с растительным маслом.

«Подвижники, схимники, преподобные отцы, отцы-пустынники постились более строго. В миру менее строго постятся, - рассказал иерей Владимир Панарин. - Монастырский указ с его ограничения — это средний путь, который рекомендован, но церковь не настаивает на его полном исполнении. Рекомендации могут быть скорректированы для каждого человека. Например, если он болеет или не может без какого-то вида продуктов, то как лекарство есть скоромное допустимо».

Строгость поста не распространяется на детей, беременных и кормящих женщин, больных, немощных и престарелых, но они обязаны во время Великого поста совершать дела любви и милосердия и, как и в другие посты, хранить духовный пост от грехов.

Владимир Панарин рассказал, раньше, когда отказывались от мяса и молока во время Великого поста, люди реально экономили деньги. Сэкономленные на еде деньги несли нищим, убогим, сиротам, жертвовали в церкви. Поэтому ограничение в еде имело двойную пользу.

Отвечает протоиерей Ярослав Иванов, руководитель отдела Челябинской епархии по делам молодежи рассказал, нужно ли в период поста снижать интенсивность и объём физической нагрузки, спортивных тренировок.

«Относиться к телу в период поста нужно так, как хороший всадник относится к коню. Всадник - это сам человек, его личность, разум, воля. Конь - тело человека. Всаднику нужно так поддерживать коня, чтобы он выполнял поставленные перед ним задачи, - поделился протоирей. - Если конь должен выполнять тяжелую работу, неправильно будет морить его голодом. В этом случае конь просто не выполнит задачи и надорвётся.

Если труда физического немного и конь бездействует, это не значит, что коня нужно опять же ввергать в голодовку. Помните, что пост - не голодовка, а воздержание. В воздержании самое главное - мера. Мера у каждого человека своя».

Церковные службы в пост тоже имеют свои особенности. По словам настоятеля, первая и последние недели Великого поста - время особых богослужений.

Во время Великого поста меняется время причащения. Если вне поста можно причащаться в любой день, то в пост причащают взрослых и детей в субботу и воскресенье. В будни в пост детей никогда не причащают. Кроме того, в пост служат специальные службы для тех, кто хочет причащаться чаще. Это, как правило, среда, пятница и праздничные даты (в память святого).

В первую седмицу Великого поста (с понедельника по четверг) в храмах на вечернем богослужении читается Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского (VII-VIII века), призывающий человека к покаянию. Он содержит глубокие покаянные молитвы и проводит аналогии между кающимся грешником и библейскими героями, которые также грешили и каялись. В некоторых церквях службы начинаются в 18 часов, чтобы верующие могли в них участвовать после работы.

В пятницу первой седмицы Великого поста после Литургии происходит освящение «колива» - отваренной пшеницы с медом, в память святого великомученика Феодора Тирона, оказавшего благотворную помощь христианам для сохранения поста.

Каждая неделя («неделей» в церковнославянском языке называется воскресный день) Великого поста имеет особое духовное значение. Первую неделю, в этом году она приходится на 13 марта, называют Торжеством Православия.

Во второе воскресенье Великого поста совершается память святителя Григория Паламы, жившего в XIV веке и раскрывшего учение о силе поста и молитвы.

Вторая неделя, 20 марта, посвящена памяти святителя Григория Паламы. Третья неделя, 27 марта, – Крестопоклонная, Четвертая неделя (третье апреля) посвящена памяти преподобного Иоанна Лествичника, который подвизался на горе Синай в VI веке.

В пятую неделю Великого поста, 10 апреля, празднуется память преподобной Марии Египетской, в шестую неделю, 17 апреля, - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).

С понедельника, 18 апреля, начинается Страстная седмица. Заканчивается она празднованием самого важного христианского праздника – Пасхи Христовой (24 апреля).

Кроме того, по церковной традиции, вторая, третья и четвертая субботы Великого поста – соответственно 19 и 26 марта, второе апреля – установлены для поминовения усопших (Великопостные родительские субботы).

В четыре воскресенья поста - второе, третье, четвертое и пятое - проходит еще одна важная служба. Это пассия. Во время этой службы верующие вспоминают о страданиях Христа.

Главные праздники предстоящего поста – Благовещение Пресвятой Богородицы (седьмое апреля) и Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим, 17 апреля). Верующими весьма почитаются Лазарева суббота (16 апреля).