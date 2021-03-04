Руководство полиции по Каслинскому району отстранено от работы по подозрению в коррупции

В суд ушло дело южноуральцев, которые оборудовали нарколабораторию в бане

Южноуральцы могут приобрести открытку с видами Таганая

В Челябинске из-за снежных холмов водители не видят пешеходов

«Уральский булат»: экспедиция на перевал Дятлова стала для ее участников откровением

В ДТП со скорой под Магнитогорском один пациент погиб и четверо человек пострадали

Россельхозбанк увеличивает доходность по вкладам в Челябинской и Курганской области

В Челябинской области привито от ковида более 85 тысяч человек

В шести муниципалитетах Челябинской области сохраняется режим ЧС

В Челябинской области на территории шести муниципальных образований сохраняется режим ЧС, введенный на прошлой неделе в связи со сложными погодными условиями.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, режим ЧС сохраняется в Локомотивном городском округе, Агаповском, Карталинском, Кизильском, Кунашакском и Нязепетровском районах.

Напомним, в связи со сложными погодными условиями (снегопады, метели, шквалистый ветер, низкие температуры воздуха) в 13 муниципальных образованиях Челябинской области был введен режим ЧС. В трех муниципалитетах действовал режим повышенной готовности.