В шести муниципалитетах Челябинской области сохраняется режим ЧС

В Челябинской области на территории шести муниципальных образований сохраняется режим ЧС, введенный на прошлой неделе в связи со сложными погодными условиями.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, режим ЧС сохраняется в Локомотивном городском округе, Агаповском, Карталинском, Кизильском, Кунашакском и Нязепетровском районах.
Напомним, в связи со сложными погодными условиями (снегопады, метели, шквалистый ветер, низкие температуры воздуха) в 13 муниципальных образованиях Челябинской области был введен режим ЧС. В трех муниципалитетах действовал режим повышенной готовности.