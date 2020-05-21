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В соцучреждениях Челябинской области продлили режим превентивной изоляции

Общество
Сегодня, 15:32
Автор: 
Любовь Юрина

Режим превентивной изоляции, введенный в социальных учреждениях Челябинской области месяц назад, будет продлен еще на две недели.

Напомним, с 24 апреля 2020 года 29 социальных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проживает 4900 южноуральцев, были отправлены на превентивную изоляцию.

Сотрудники вместе с проживающими живут в учреждениях по сменам продолжительностью 14 смен. Первая смена завершилась седьмого мая, вторая закончится в пятницу, 22 мая.

«Министерством социальных отношений проработан вопрос о продлении режима превентивной изоляции в учреждениях на третью смену, продолжительностью 14 дней», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве.

Перед заходом на смену сотрудники проходят обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию, чтобы исключить заболевание внутри учреждения. В настоящее время сотрудники, которые зайдут на третью смену, уже сдают необходимые тесты.

Сотрудники соцучреждений, работающие в условиях превентивной изоляции, получают специальные надбавки из федерального и регионального бюджетов.

Специальная федеральная надбавка социальным работникам будет выплачиваться в течение трех месяцев – за апрель, май и июнь.

Из областного бюджета, по решению губернатора Алексей Текслера, сотрудники, которые находятся в режиме превентивной изоляции, получают дополнительную стимулирующую выплату в размере 17 тысяч рублей. Размер выплат не зависит от занимаемой должности.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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