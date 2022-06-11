В связи с праздниками изменилось расписание курсирования электричек

В связи с дополнительным выходным днем, который приходится на понедельник, 13 июня, изменится расписание пригородных поездов АО «Свердловская пригородная компания» на Южно-Уральской железной дороге.

Как сообщает компания, 12 июня отменен пригородный поезд № 6048 сообщением Златоуст – Челябинск (отправление в 17:43), он назначен на 13 июня.

Отменен 13 июня пригородный поезд № 6004 сообщением Полетаево-1 – Челябинск (отправление 07:38, курсирует по рабочим дням).

Свердловская пригородная компания просит пассажиров внимательно следить за изменениями в расписании. Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», а также в железнодорожных пригородных кассах.