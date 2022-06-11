В связи с праздниками изменилось расписание курсирования электричек

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в субботу, 11 июня, из-за неблагоприятных погодных условий отменено проведение стрит
11.06.2022

В Челябинске из-за дождя отменили стрит-парад и мероприятия в «Саду Победы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Количество украинских пленных, сложивших оружие перед бойцами ВС РФ, народной милиции ЛНР и ДНР,
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
11.06.2022

Пленный украинский солдат не видел смысла воевать
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 10 июня, в преддверии Дня России, в Луганске состоялся концерт народных артистов России
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
10.06.2022

Дмитрий Певцов: «За наших солдат молимся во всех храмах»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Циклон, который на текущей неделе принес на Урал дожди, задержится еще на несколько суток. А в во
10.06.2022

В воскресенье на Урал придет влажный арктический воздух, добавив к дождям похолодание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители ЖК «Ньютон», выступившие против вырубки зелёного массива под строительство катка УралГУФК,
10.06.2022

Начальник челябинской полиции прибыл на место вырубки леса на Тополинке: жителей убедили убрать палатки
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.06.2022

В связи с праздниками изменилось расписание курсирования электричек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.06.2022

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 18 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2022

Челябинскую активистку движения за сохранение леса на Тополинке оштрафовали на 20 тысяч рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2022

В Челябинской области на жилье для детей-сирот направят 1,1 миллиарда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2022

Анонсы событий и мероприятий на 11 и 12 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2022

ВТБ: ставки по депозитам вернутся к уровню начала года
Свердловская пригородная компания
Общество
11.06.2022 12:45

В связи с праздниками изменилось расписание курсирования электричек

В связи с дополнительным выходным днем, который приходится на понедельник, 13 июня, изменится расписание пригородных поездов АО «Свердловская пригородная компания» на Южно-Уральской железной дороге.

Как сообщает компания, 12 июня отменен пригородный поезд № 6048 сообщением Златоуст – Челябинск (отправление в 17:43), он назначен на 13 июня.

Отменен 13 июня пригородный поезд № 6004 сообщением Полетаево-1 – Челябинск (отправление 07:38, курсирует по рабочим дням).

Свердловская пригородная компания просит пассажиров внимательно следить за изменениями в расписании. Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», а также в железнодорожных пригородных кассах.

Свердловская пригородная компания
Новости по тегу: Свердловская пригородная компания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2022

Пригородные поезда на ЮУЖД переходят на летний график движения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.03.2022

Изменено расписание электричек на ЮУЖД в связи с празднованием Женского дня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.09.2021

Школьникам и студентам Челябинской области предоставили скидку на проезд в электричках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.07.2021

Не смогли оплатить проезд наличными: двух девочек из Челябинска высадили из электрички на безлюдной станции
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» Алёну Кожеву задержали
Происшествия

Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция

10.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Власти Челябинска решили приостановить вырубку деревьев в районе Тополиной аллеи после того, как
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10.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Мэрия Челябинска сообщила о планах провести компенсационную высадку взамен тех деревьев, которые
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На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы

09.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске вчера, восьмого июня, открылся XXI Международный джазовый фестиваль «Какой удивитель
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В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках

09.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа

08.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
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07.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в субботу, 11 июня, из-за неблагоприятных погодных условий отменено проведение стрит
11.06.2022

В Челябинске из-за дождя отменили стрит-парад и мероприятия в «Саду Победы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Количество украинских пленных, сложивших оружие перед бойцами ВС РФ, народной милиции ЛНР и ДНР,
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
11.06.2022

Пленный украинский солдат не видел смысла воевать
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 10 июня, в преддверии Дня России, в Луганске состоялся концерт народных артистов России
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
10.06.2022

Дмитрий Певцов: «За наших солдат молимся во всех храмах»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Циклон, который на текущей неделе принес на Урал дожди, задержится еще на несколько суток. А в во
10.06.2022

В воскресенье на Урал придет влажный арктический воздух, добавив к дождям похолодание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители ЖК «Ньютон», выступившие против вырубки зелёного массива под строительство катка УралГУФК,
10.06.2022

Начальник челябинской полиции прибыл на место вырубки леса на Тополинке: жителей убедили убрать палатки
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11.06.2022 12:45

В связи с праздниками изменилось расписание курсирования электричек

11.06.2022 12:39

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 18 июня

11.06.2022 12:19

В Челябинске из-за дождя отменили стрит-парад и мероприятия в «Саду Победы»

11.06.2022 11:55

Пленный украинский солдат не видел смысла воевать

10.06.2022 21:21

Челябинскую активистку движения за сохранение леса на Тополинке оштрафовали на 20 тысяч рублей

10.06.2022 18:33

В Челябинской области на жилье для детей-сирот направят 1,1 миллиарда

10.06.2022 18:21

В выходные в Челябинской области – дожди и грозы, в воскресенье температура понизится

10.06.2022 18:09

Анонсы событий и мероприятий на 11 и 12 июня

10.06.2022 17:39

ВТБ: ставки по депозитам вернутся к уровню начала года

10.06.2022 17:37

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Начальник челябинской полиции прибыл на место вырубки леса на Тополинке: жителей убедили убрать палатки

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В Еткульском районе началась реализация инициативных проектов

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В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках

09.06.2022 11:44

Каменный дом Федора Серебровского в центре Челябинска признан достойным включения в госреестр ОКН

09.06.2022 11:02

Челябинцы могут внести свой вклад в проект благоустройства нового сквера на ЧМЗ

09.06.2022 10:49

Экс-директор хлебокомбината Копейска, создавший ОПГ, объявлен в розыск

09.06.2022 10:34

В Челябинске СК «Стройдом» начинает большую стройку в районе Карпового пруда

09.06.2022 10:32

ММК принял участие во всероссийском саммите «Корпоративные закупки-2022»

09.06.2022 10:31

Текслер: Почему кто-то может на 100% законтрактоваться, а кто-то не может и на 30%

09.06.2022 10:29

Текслер поручил главам держать на контроле газификацию

09.06.2022 10:12

Губернаторы регионов УрФО соберутся в Челябинской области накануне длинных выходных

09.06.2022 09:41

Текслер – главам: Проследите, чтобы периоды отключения воды не превышали нормативных сроков

08.06.2022 17:55

Челябинский повар попытается стать частью «битвы» Ивлева и Агзамова

08.06.2022 17:44

«Семейное подворье» из Сосновского района получило грант минсельхоза России

08.06.2022 17:41

Челябинский облсуд оставил Байдавлета Тайбергенова под стражей

08.06.2022 17:38

Пленный украинец: Командование нас кинуло