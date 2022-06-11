11.06.2022
В связи с праздниками изменилось расписание курсирования электричек
11.06.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 18 июня
10.06.2022
Челябинскую активистку движения за сохранение леса на Тополинке оштрафовали на 20 тысяч рублей
10.06.2022
В Челябинской области на жилье для детей-сирот направят 1,1 миллиарда
10.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 11 и 12 июня
10.06.2022
ВТБ: ставки по депозитам вернутся к уровню начала года
В связи с праздниками изменилось расписание курсирования электричек
02.04.2022
Пригородные поезда на ЮУЖД переходят на летний график движения
01.03.2022
Изменено расписание электричек на ЮУЖД в связи с празднованием Женского дня
02.09.2021
Школьникам и студентам Челябинской области предоставили скидку на проезд в электричках
30.07.2021
Не смогли оплатить проезд наличными: двух девочек из Челябинска высадили из электрички на безлюдной станции
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция
10.06.2022
Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа
10.06.2022
На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы
09.06.2022
В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках
09.06.2022
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022