21.08.2021
В Трехгорном появится библиотека нового поколения
21.08.2021
«Уралкуз» отметил День физкультурника
20.08.2021
ММК опубликовал полную базу данных по аспектам устойчивого развития
20.08.2021
Челябинцы снова могут качаться на светящихся качелях в сквере на площади Революции
20.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
20.08.2021
Долги южноуральцев за капремонт превысили 5,2 миллиарда
В Трехгорном появится библиотека нового поколения
21.07.2021
В Трехгорном стены зданий украшаются граффити
21.07.2021
Пять школьников Трёхгорного поучаствуют в отраслевой смене «Росатома» для одарённых детей
12.08.2020
Поручение губернатора не выполнено: инвестора для «Завьялихи» так и не нашли
21.07.2020
В Трехгорном уточнили число случаев коронавируса и источники заражения
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021