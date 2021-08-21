В Трехгорном появится библиотека нового поколения

Центральная городская библиотека Трехгорного (Челябинская область) стала победителем конкурсного отбора на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектам РФ на создание модельных библиотек в рамках нацпроекта «Культура».

Соответствующее решение подписано заместителем министра культуры РФ Ольгой Яриловой.

Как отмечают в пресс-службе администрации Трехгорного, библиотека стала единственной из центральных библиотек региона, успешно прошедшей отбор. На создание модельной библиотеки в данной категории выделяется десять миллионов рублей.

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В год 65-летнего юбилея учреждения это прекрасный подарок не только самой библиотеке, но и всем жителям города: в Трехгорном появится новое информационное, образовательное и культурно-досуговое пространство, оснащенное по самым современным стандартам.

«Прохождение отбора стало успешным только благодаря совместной работе библиотеки, приборостроительного завода и руководства города, - подчеркнула директор учреждения Ольга Тукмачева. - Предприятием обеспечена качественная подготовка проектно-сметной документации, администрацией выделены средства на капитальный ремонт здания – это обязательное условие участия в конкурсе. С самого начала подготовки конкурсных документов коллектив библиотеки поддерживал глава города Евгений Леонидович Сычев».

Сейчас в библиотеке начинаются работы: капремонт входной группы, внутренняя отделка помещений, оборудование современной пожарной сигнализации. Затем благодаря дизайну внутреннего пространства будут созданы новые зоны: общения и индивидуальной работы с книгой и компьютером, встреч и дискуссий, а также выставочные пространства. На эти цели из местного бюджета выделено более десяти миллионов рублей.

Ремонтные работы планируется завершить первого ноября.

Открытие библиотеки нового поколения в Трёхгорном в рамках национального проекта «Культура» запланировано на 30 ноября 2021 года.