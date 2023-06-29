В Увельском районе дети-сироты и переселенцы получили непригодные для жизни квартиры

В Увельском муниципальном районе (Челябинская область) дети-сироты и переселенцы получили непригодные для жизни квартиры.

Перед судом по обвинению в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба районному бюджету - в размере свыше 50,6 миллиона рублей, предстанет экс-председатель комитета по управлению имуществом Увельского района.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей чиновницы утвердила прокуратура Челябинской области.

В надзорном ведомстве сообщили, что в период с июня 2019-го по апрель 2021 года обвиняемая при приемке жилых помещений, приобретаемых по муниципальному контракту, не убедилась в их надлежащем качестве.

Нарушения, допущенные при строительстве дома, обвиняемая проигнорировала, подписав акты приема-передачи квартир.

«Согласно заключению строительно-технической судебной экспертизы, жилые помещения не соответствуют предъявляемым требованиям, поскольку не выполнены работы по благоустройству территории, обеспечению доступа инвалидов, по устройству водосливной системы, гидроизоляции и горячего водоснабжения», - рассказали в прокуратуре Челябинской области.

После приобретения непригодные для проживания сорок жилых помещений переданы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также переселенцам из аварийного жилищного фонда.