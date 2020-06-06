В воскресенье у православных большой праздник - День Святой Троицы

В воскресенье, 7 июня, православные отметят один из главных христианских праздников - День Святой Троицы. Праздник называют и Пятидесятницей, так как его отмечают на пятидесятый день после Святой Пасхи.

Сегодня, 6 июня, у православных Троицкая родительская суббота. В этот день поминают усопших родственников, близких людей, идут на кладбища, ходят в храм, чтобы поставить свечи.

«В условиях режима повышенной готовности из-за пандемии очень прошу челябинцев отказаться от посещения погостов и храмов, а также от участия в массовых мероприятиях во время празднования Троицы. Помните, что пока еще очень важно соблюдать режим самоизоляции и санитарно-эпидемиологические нормы», - обратилась к горожанам Глава Челябинска Наталья Котова. Храмы области до особого распоряжения остаются закрытыми для прихожан.

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий сегодня совершил Божественную литургию и панихиду в домовом храме в честь Всех святых. Перед богослужением владыка Григорий совершил чин малого освящения домового храма. По окончании Литургии была совершена панихида по всем от века усопшим православным христианам.

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий поздравил православных христиан Челябинской области с наступающим праздником Святой Троицы и призвал: «К сожалению, ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в городах Южного Урала пока не меняется в лучшую сторону. Поэтому снова прошу всех вас воздержаться в эти дни от посещения храмов».

Секретарь Челябинской епархии, протоиерей Игорь Шестаков поздравил прихожан Свято-Троицкого храма с храмовым праздником и отметил: «Завтра праздничное богослужение будет совершено без участия прихожан, во избежание заражения кого-нибудь из нас с вами. Мы, священнослужители, будем молиться о всех и о каждом. Благодарю всех за понимание! Помогай нам Бог!».

Самое известное название праздника - день Святой Троицы – связано с тем, что по учению Церкви, Бог един по природе, но троичен в Лицах. Бог Отец был почитаем уже людьми Ветхого завета. Во времена земной жизни Иисуса Христа люди вошли в общение с Богом Сыном (ведь Христос был земным воплощением Бога Сына — Второго Лица Троицы). Действие же Святого Духа зримо явилось в день Пятидесятницы. Таким образом, вся Пресвятая Троица раскрылась миру, и люди научились поклоняться и прославлять три Лица Единого Божества: Отца, Сына и Святого Духа.

Как сообщили в пресс-службе епархии, в День Святой Троицы верующие вспоминают Сошествие Святого Духа на апостолов. Как повествует Новый завет, после этого ученики Христа получили чудесные дары, в том числе способность говорить на различных языках. А постол Петр произнес такую проповедь, после которой 3 тысячи человек приняли святое крещение. День Пятидесятницы называют еще днем рождения Церкви.

Православные христиане в этот день украшают дома и храмы зелеными веточками березы, цветами. В праздник Троицы вспоминают явление Аврааму Троицы в Мамврийской дубраве, поэтому украшенный зеленью храм напоминает и ту дубраву. А еще цветущие ветви напоминают о том, что под действием благодати Божией человеческие души расцветают плодами добродетелей.