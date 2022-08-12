В воскресенье у православных начнется Успенский пост

В воскресенье, 14 августа, у православных начнется самый короткий пост в году - Успенский пост. Он продлится всего две недели – по 27 августа, но по строгости запретов не уступает Великому посту.

Это единственный пост, посвященный Пресвятой Богородице, которая, узнав о Своем предстоящем успении, особо подвизалась и постилась, хотя, будучи святой и непорочной.

Окончательно Успенский пост был установлен на Константинопольском Соборе 1166 года. С тех пор все православные христиане согласно с древними уставами соблюдают Богородичный пост с первого по 15 августа (по старому стилю).

В отношении еды этот пост практически такой же строгий, как и Великий. По церковному Уставу нельзя употреблять в пищу мясные, молочные продукты, яйца и даже рыбу. По понедельникам, средам и пятницам предписано сухоядение. Вторник, четверг - горячая пища без масла. В субботу и воскресенье разрешается пища с растительным маслом. Рыбой можно насладиться лишь в Праздник Преображения Господня - 19 августа. Рыбный день в Успение - если он приходится на среду или пятницу.

Представители церкви напоминают, что в любой пост полезно не только телесное воздержание, но и духовное. В эти дни лучше избегать шумных развлечений, не ссориться с окружающими, чаще посещать богослужения, проводя время в молитве.

Успенский пост включает в себя три Спаса: Всемилостивого Спасителя (Медовый Спас), Преображение Господня (Яблочный Спас) и перенесение Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа (Ореховый Спас).

В некоторых местностях Первый Спас именовался также Мокрым. В этот день совершался чин водоосвящения, для чего служители церкви отправлялись к источникам, озерам и рекам. Крестьяне же считали полезным купание в освященных водах. А название Медовый Спас идет от обычая подрезать, или заламывать, соты именно в это время. Говорили, что если пчельники не вскроют соты и не извлекут мед, то его вытаскают соседские пчелы. Пчеловоды строго соблюдали обычай приносить в этот день в церковь свежесобранный мед для освящения. Кроме того, крестьяне несли в церковь семена и овощи, которые освящали как первые плоды летних работ.

Во всех храмах Челябинской области 14 августа пройдут праздничные богослужения и освящение меда нового урожая. Все желающие смогут освятить принесённый мёд. Пробовать мед можно только после освящения, тогда он исцеляет. Липовый – от простуды, гречишный – повышает гемоглобин. В этот день также принято печь медовые пряники, блины с маком и медом, пироги, булочки, плюшки с маком.

В первый день поста, 14 августа, православные отмечают Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Он установлен по случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и честного Креста.

По народным поверьям именно 14 августа, на Медовый спас, заканчивалось лето, и начиналась осень. Раньше на Первый Спас устраивали проводы лета. В теплых районах соблюдался обычай «происхожденских купаний»: по народному поверью, всем необходимо было окунуться в освященные воды реки.