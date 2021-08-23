В выходные 1438 южноуральцев привились в ТРКХ, садах, парках, на рынках и в храме

В прошедшие выходные более 1,4 тысячи жителей Челябинской области смогли привиться от коронавирусной инфекции COVID-19 в выездных пунктах.

Напомним, 21 и 22 августа выездные пункты вакцинации работали в 15 городах: Варна, Верхнеуральск, Верхний Уфалей, Златоуст, Касли, Копейск, Коркино, Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Пласт, Сатка, Чебаркуль, Чесма и Челябинск.

Жители могли привиться в торгово-развлекательных комплексах, садовых товариществах, на рынке, на площади, на площадке у физкультурно-оздоровительного комплекса и в храме. Всего прививку от коронавирусной инфекции за выходные поставили 1438 человек.

На сегодняшний день в Челябинскую область доставлено 833 тысячи 708 доз вакцины. Привито двумя компонентами около 630 тысяч человек.

Планируется, что коллективный иммунитет к ковиду в регионе будет сформирован к сентябрю. К этому моменту необходимо привить 60% населения или один миллион 618 тысяч 595 жителей. К началу ноября 2021 года уровень коллективного иммунитета должен достигнуть 80% (в том числе учитываются переболевшие и ревакцинированные жители).