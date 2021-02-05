В выходные южноуральцы смогут бесплатно сдать тест на ковид в ТРК

В предстоящие выходные, шестого и седьмого февраля, в Челябинской области будет продолжено бесплатное тестирование жителей на коронавирусную инфекцию COVID-19 в торгово-развлекательных комплексах.
Исследования проводятся, чтобы выявить бессимптомных носителей вируса. Мазок ПЦР берут только у людей без признаков ОРВИ.
Медики рекомендуют за два часа до тестирования не принимать пищу и пить напитки.
Для сдачи анализа в пунктах тестирования в торговых центрах необходимо будет предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС), а также заполнить информированное согласие. Обязательны также медицинская маска и соблюдение социальной дистанции.
Сдать бесплатно ПЦР-тест на коронавирус южноуральцы смогут в 10 муниципальных образованиях: Аше, Златоусте, Копейске, Кыштыме, Магнитогорске, Миассе, Пласте, Сатке, Челябинске и Южноуральске.
Челябинск:
Адреса пунктов тестирования в ТРК:
В субботу, шестого февраля, обследование можно будет пройти в 10 муниципалитетах:
Челябинск:
- ТК «Алмаз» с 10 до 14 часов.
- ТК «Космос» с 14 до 17 часов.
- ТК «Горки» с 13 до 17 часов.
- ТК «Куба» с 14 до 17 часов.
- ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 14 до 17 часов.
Магнитогорск:
- ТК «Континент» с 10 до 12 часов.
- ТК «Гостинный двор» с 10 до 11 часов.
Аша:
ТК «ДНС» с 11 до 13 часов.
Златоуст:
ТК «Тарелка» с 11 до 15 часов.
Копейск:
ТК «Слава» с 10 до 13 часов.
Кыштым:
ТК «Квартал» с 9 до 11 часов.
Миасс:
ТК «Слон» с 12 до 15 часов.
Пласт:
ТК «Раздолье» с 10 до 14 часов.
Сатка:
ТК «Факел» с 11 до 13 часов.
Южноуральск:
ТК «Южный» с 10 до 12 часов.
В воскресенье, седьмого февраля, тест на коронавирус можно сдать в девяти муниципальных образованиях.
Челябинск:
- ТК «Горки» с 13 до 17 часов.
- ТК «Куба» с 14 до 17 часов.
- ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 14 до 17 часов.
Магнитогорск:
- ТК «Гостинный двор» с 10 до 12 часов.
Златоуст:
ТК «Тарелка» с 11 до 15 часов.
Копейск:
ТК «Слава» с 10 до 13 часов.
Кыштым:
ТК «Квартал» с 9 до 11 часов.
Миасс:
ТК «Слон» с 12 до 15 часов.
Пласт:
ТК «Раздолье» с 10 до 14 часов.
Сатка:
ТК «Факел» с 11 до 13 часов.
Южноуральск:
ТК «Южный» с 10 до 13 часов.