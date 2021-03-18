В Челябинске преобразят 50 дворов и девять зон отдыха

Челябинцам придется оплачивать счета за отопление с комиссией, но не всегда

В пяти районах Челябинска вода может окраситься в зеленый цвет

В Челябинске – второе за день ДТП на железнодорожном перегоне

Три челябинские больницы получат наборы для экспресс-тестирования на ковид

Общественный транспорт Челябинска в будущем может остаться без кондукторов?

Три челябинские больницы получат наборы для экспресс-тестирования на ковид

Три медицинских учреждения Челябинской области получат наборы для экспресс-тестирования на выявление антигена коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает пресс-служба минздрава региона, тест-системы приобретены Фондом социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 в рамках совместного проекта с министерством здравоохранения Челябинской области.

Всего фондом закуплено 16 тысяч наборов для проведения экспресс-тестирования. Они будут распределены между тремя медицинскими организациями: Челябинская областная детская клиническая больница, Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины, Областной онкологический диспансер №2.

«Выбор учреждений связан с тем, что онкологические пациенты находятся в группе риска осложнений при заражении COVID-19», - пояснили в министерстве.

С помощью теста медицинские работники могут за 15 минут выявить носителей вируса среди пациентов и принять оперативное решение об их изоляции или госпитализации в специализированное отделение больницы. Тест позволяет лабораториям оказывать услуги проведения анализа о наличии вируса COVID-19 в организме на ранних стадиях (с первого дня появления симптомов) и в разгар инфекционного процесса. Является аналогом ПЦР теста.

В пятницу, 19 марта, наборы для экспресс-тестирования будет переданы в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. В мероприятии примет участие учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.