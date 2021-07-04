Южноуральцы, выезжающие отдыхать за пределы региона, смогут сдать тест на ковид лишь платно

Жители Челябинской области, которые отправятся отдыхать на море, смогут только платно сдать тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Бесплатное тестирование [на ковид] - это только по показаниям. А в случае выезда за границу или на наши курорты, это, конечно, платное тестирование. На сегодняшний день мы бесплатно [уезжающих на отдых] не тестируем», - пояснила Ирина Гехт в ответ на вопрос журналиста, смогут ли уезжающие на отдых за границу или на наши курорты южноуральцы сдать бесплатно тест на коронавирус.

Напомним, с первого июля туристам, которые будут заселяться в отели и санатории Краснодарского края, необходимо представить медицинский документ о перенесенном заболевании (в течение шести месяцев, предшествующих заселению), либо отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем за три дня до заезда, либо сертификат о вакцинации. Тесты придется предоставлять и на зарубежных курортах.

До начала вакцинации жители Челябинской области могли в выходной сдать бесплатно тест на ковид в торгово-развлекательных комплексах.

«ПЦР-тестирование бесплатное у нас сохранилось в торгово-развлекательных комплексах. Интерес к этому снижался и мы, заместив эту историю, развернули там вакцинацию. Но эта возможность сохраняется в ряде ТРК», - сообщила Ирина Гехт, но не уточнила, в каких комплексах это можно сделать.