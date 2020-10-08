В южноуральских колониях из-за коронавируса отмены все свидания

Во всех колониях, которые располагаются на территории Челябинской области из-за COVID-19 запрещены все кратковременные свидания, а также прием людей по личным вопросам.

Как сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова, с девятого октября и до особого распоряжения во всех учреждениях ГУФСИН приостанавливается предоставление краткосрочных свиданий, а также прием граждан по личным вопросам руководством УИС региона. С 12 октября приостанавливается предоставление длительных свиданий.

Добавим, что у бывшего главы Копейска Вячеслава Истомина, который отбывал срок за получение взятки в особо крупном размере и вышел из колонии на свободу шестого октября по УДО, подтвержден COVID-19.

Руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области заверила, что с жалобами на плохое самочувствие Истомин, когда находился в колонии, не обращался.