В Заксобрании чествовали лучших социальных работников Челябинской области

В преддверии Дня социального работника в Законодательном Собрании Челябинской области сегодня, 3 июня, депутаты вручили премии и знаки отличия лучшим специалистам, готовым всегда прийти на помощь людям.

«Церемония награждения сотрудников социальной сферы и пенсионного фонда проходит ежегодно. Это уже традиционная награда для лучших из лучших специалистов региона, которые ведут нелегкий труд – несут миссию добра для особо нуждающихся категорий граждан. Желаю им удачи, доброты душевной и благодарю за преданность профессии», – отметил Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев.

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Уже 20 лет премия присуждается за добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, заслуги в развитии сферы социальной защиты населения. В числе лауреатов – 60 лучших работников социальной сферы из разных городов и районов области. Помимо денежной премии, лауреатам вручаются диплом, медаль и удостоверение лауреата.

Одна из лауретов премии – заведующая отделением профилактики социального сиротства Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Алла Когосова – помогает семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации или в социально-опасном положении.

«Мы оказываем весь спектр социальных услуг: сопровождаем семьи по устройству детей в детский садик и школы, разрешаем конфликтные ситуации и, конечно, пытаемся вывести их из этих ситуаций. Я работаю в центре с 2002 года и за это время ничего не поменялось – как смотрела с широко открытыми глазами на все происходящее, так и смотрю до сих пор. Работая в этой сфере, мы обычно не ждем благодарностей от граждан. Все же это сложные семьи. Вдвойне приятно, что сегодня мне вручают награду депутаты Заксобрания. От всей души благодарю тех, кто меня выдвигал!» – рассказала Алла Когосова.

Кандидатов на соискание премии выдвигают депутаты Законодательного Собрания по представлению органов государственной власти Челябинской области, местного самоуправления муниципальных образований, а также организаций, осуществляющих деятельность в сфере соцзащиты населения, социального и пенсионного страхования.

Сегодня в Челябинской области в отрасли соцзащиты населения работает 15 тысяч человек, а помощь от социальных служб получает каждый третий южноуралец – это ветераны, люди с ограниченными возможностями, золотого возраста, многодетные семьи и дети, лишенные родительского внимания.