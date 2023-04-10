В Златоусте открыли памятники великим спортсменам – Харламову и Тарасову

В Златоусте (Челябинская область) состоялось открытие памятников великим советским спортсменам - Анатолию Владимировичу Тарасову и Валерию Борисовичу Харламову.

Идейным вдохновителем появления бюстов на златоустовской земле стал Герой России Сергей Зяблов.

«Каждый раз, приходя на тренировку, наши мальчишки будут вдохновляться их успехами. Кто знает, может среди тех ребят, которые сегодня только учатся играть, тоже есть будущие звезды хоккея», - написал на своей странице в социальной сети глава Златоуста Максим Пекарский.

СПРАВКА

Анатолий Тарасов (10 декабря 1918-12 июня 1995). Советский хоккеист, футболист и тренер по этим видам спорта. Согласно «Британской энциклопедии», Тарасов — «отец русского хоккея», сделавший СССР «доминирующей силой в международных соревнованиях». Тандем Аркадий Чернышев (старший тренер сборной СССР) и Анатолий Тарасов установил непревзойдённый рекорд — в течение девяти лет подряд (1963—1971) сборная СССР по хоккею под их руководством становилась чемпионом во всех международных турнирах. Отец тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

Валерий Харламов (14 января 1948-27 августа 1981). Советский хоккеист, , нападающий команды ЦСКА (1967—1981) и сборной СССР (1969—1980). Двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976) и восьмикратный чемпион мира. Лучший хоккеист СССР (1972, 1973). Один из ведущих хоккеистов СССР 1970-х годов, получивший признание как в своей стране, так и за ее пределами.