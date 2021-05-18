Вдове погибшего в Чечне сотрудника ГУФСИН Челябинской области подарили автомобиль

Временно исполняющий обязанности директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Якунин вручил ключи от нового автомобиля вдове южноуральца Сергея Брюханова, погибшего при исполнении служебно-боевых задач в Чеченской Республике.

Погибший - старший оперуполномоченный по особо важным делам оперативного отдела управления исправительных учреждений и следственных изоляторов ГУИН минюста России по Челябинской области, капитан внутренней службы - был награжден орденом Мужества посмертно (указом президента РФ от шестого июля 2000 года).

Вдова героя Любовь Брюханова поблагодарила руководство регионального ГУФСИН и коллег мужа за внимание, искреннюю заботу, душевную теплоту и поддержку, которые она получает все годы с момента смерти своего Сергея.

«Ежегодно в память о нем ведомство проводит соревнования по гиревому спорту. Участие в них принимают молодые сотрудники, так память об офицере продолжает жить. Я очень благодарна за это», - сказала Любовь Ильинична.

Вручение ключей от автомобиля состоялось в Москве во время торжественной церемонии открытия XV Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии, посвященного памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Ежегодно в рамках турнира реализуется комплексная благотворительная программа «Мы помним» по оказанию адресной помощи семьям сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга. С 2007 года оргкомитету удалось материально поддержать семьи более 500 погибших героев.

В этом году помощь оказали Любови Брюхановой, муж которой зимой 2000 года в составе мобильной группы сотрудников МЮ РФ находился в командировке в Чечне. Второго февраля при проверке оперативной информации о складе с оружием боевиков в поселке Нагорное группа сотрудников попала в засаду. В ходе столкновения с боевиками Сергей Брюханов принял на себя первую автоматную очередь и получил смертельное ранение.

Его имя занесено в Книгу доблести и славы сотрудников УИС Челябинской области, Книгу памяти «Вспомним всех поименно», на мемориальную доску в ГУФСИН России по Челябинской области.