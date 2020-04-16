Виктор Рашников направил полмиллиарда на борьбу с COVID-19

Председатель совета директоров ПАО "ММК" (Челябинская область) Виктор Рашников направил денежные средства на реализацию экстренных мер по предупреждению распространения COVID-19 и обеспечение противовирусной защиты работников комбината и его дочерних предприятий.

Совокупный объем предоставляемой финансовой помощи (поддержка будет также оказана муниципальным организациям и наиболее уязвимым категориям жителей Магнитогорска) составит около полумиллиарда рублей. Дополнительные средства будут направлены адресатам в рамках программы финансирования противовирусных и социально направленных мероприятий в Магнитке. Об этом сообщает газета "Магнитогорский металл".

Благодаря утвержденному комплексу приоритетных мер будет оказана поддержка учреждениям здравоохранения и медицинским работникам, педагогам и школьникам, дошкольным учреждениям и наименее защищенным категориям магнитогорцев.

За счет данных средств для медучреждений Магнитогорска уже приобретены аппараты искусственной вентиляции легких, размещены заказы на поставку прикроватных мониторов, инфузионных систем и перфузоров.

Средства будут также направлены на покрытие дополнительных выплат медицинскому персоналу, работающему в зоне повышенного риска.

Для школьников из малообеспеченных семей закупят планшеты и ноутбуки. Ноутбуки также приобретут для молодых педагогов магнитогорских школ, чтобы они могли проводить дистанционные уроки.

Для магнитогорских детских садов, в которых сегодня по-прежнему работают группы для малышей, закупят и установят специальные дезинфицирующие облучатели-рециркуляторы. В детские дома и интернаты города поступят бесконтактные термометры.

Для одиноких пенсионеров, а также особо нуждающихся и малообеспеченных жителей города уже формируются и адресно доставляются сертифицированные наборы продуктов питания, а также комплекты средств индивидуальной защиты.