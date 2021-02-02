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Виталий Безруков: Объемы переработки отходов в Челябинской области растут

В Челябинской области растут объемы переработки отходов. Об этом сегодня, второго февраля, заявил заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

Вместе с журналистами он посетил площадку по переработке древесных отходов, расположенную на полигоне ТБО в Сосновском районе.

Виталий Безруков рассказал, что сегодня все отходы, поступающие на данный полигон, проходят мусоросортировку: пластик – отдельно, стекло – отдельно, текстиль, металл, древесные отходы – отдельно.

«Сейчас практически все отходы идут на переработку. Думаю, будем показывать отдельно каждую из линий. Проговариваем этот вопрос с полигоном, - отметил замминистра экологии. – Покажем, что идет на RDF-топливо, куда идут пластик, стекло… Отмечу, самая главная задача, поставленная в рамках нацпроекта «Экология», - максимально снизить объемы захоронений на полигоне. Если раньше все просто сыпалось на полигон, на свалку, то сегодня отходы проходят мусоросортировку, и, как минимум, половина должна пойти на переработку».

По словам Виталия Безрукова, в 2018-2019-м годах в Челябинской области перерабатывалось около десяти процентов отходов. По объемам переработки 2020-го года точных цифр у него пока нет, но скачок, заявил замминистра, был точно, и - существенный.