22.11.2021
КПФР в Челябинске провела серию одиночных пикетов против роста цен, QR-кодов
22.11.2021
Лев Симба и леопард Ева проходят акклиматизацию в Танзании
22.11.2021
Жителям Каслинского района пересчитали плату за нерегулярный вывоз мусора
22.11.2021
Два проблемных «подземелья» на проспекте Ленина в Челябинске отремонтируют в 2022 году
22.11.2021
Число пользователей ВТБ Онлайн на Южном Урале выросло за год более чем на 40 тысяч человек
22.11.2021
Благодаря жителям поселка Увельский предотвращен суицид
Власти Курчатовского района Челябинска следят за качеством и сроками содержания территорий
22.11.2021
В Курчатовском районе подвели итоги фестиваля видеофильмов, аналогов которому в Челябинске нет
02.11.2021
Как в Москве: Наталья Котова и Сергей Антипов оценили новые качели в экопарке Курчатовского района
15.10.2021
Курчатовский район торжественно проводил в армию осенних призывников
12.10.2021
Власти Курчатовского района осветили пространство рядом с челябинским кинотеатром «Победа»
На пути к чуриловской школе открыты опасные для детей «порталы в другой мир»
19.11.2021
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
19.11.2021
Сколько вакцинировано в вузах Челябинской области и будут ли отстранять от работы непривитых
18.11.2021
Введут ли QR-коды в вузах Челябинской области
18.11.2021
Перемены на Полигоне ТБО: новые мощности позволят увеличить долю переработки отходов
17.11.2021