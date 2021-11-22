Власти Курчатовского района Челябинска следят за качеством и сроками содержания территорий

Власти Курчатовского района Челябинска в ежедневном режиме следят за качеством и сроками уборки в зимний период и в случае нарушений со стороны подрядчиков ведут претензионную работу.

Как сообщил сегодня, 22-го ноября, на аппаратном совещании в администрации города исполняющий обязанности главы Курчатовского района Константин Матыгин, районные подрядчики выводят на улицы до 15-ти единиц техники. Также уборкой улиц традиционно занимаются бригады ручного труда (до 25-ти человек).

«Текущее содержание района осуществляется по 14-ти муниципальным контрактам, среди которых уборка 190 внутриквартальных проездов, 65-ти тротуаров, семи общественных пространств», – рассказал Константин Матыгин.

Кроме того, в Курчатовском районе продолжается работа по подготовке к проведению аукционов по благоустройству на 2022-й год. В текущем году реализация программ «Формирование комфортной городской среды» и «Инициативное бюджетирование» завершена: готовность объектов, в них вошедших, – стопроцентная.

По словам Константина Матыгина, на прошлой неделе совместно с полицией представители районной администрации провели два рейдовых мероприятия в целях пресечения фактов незаконной торговли, по результатам которых составлено четыре протокола об административных правонарушениях. Материалы переданы в управление благоустройства Челябинска.

«Убран один незаконный киоск по адресу: Комсомольский проспект, 45-А, определено двадцать мест для организации сезонных ярмарок по продаже хвойных деревьев на территории района», – сообщил Константин Сергеевич.

Также Константин Матыгин рассказал, что на прошлой неделе в районе было зафиксировано 157 административных правонарушений, по всем составлены протоколы.

Администрация Курчатовского района, по словам чиновника, на постоянной основе участвует в рейдах по торгово-развлекательным комплексам, целью которых является проверка соблюдения масочного режима.

Также Константин Матыгин сообщил, что в предстоящий четверг, 25-го ноября, в районе состоится традиционное мероприятие, посвященное Дню матери, – с соблюдением всех ограничений.

Из других озвученных новостей Курчатовского: объекты ЖКХ работают в штатном режиме, серьезных коммунальных аварий за последнюю неделю не было, подача отопления осуществляется во все жилые дома и социальные объекты.

За неделю в районе произошло пять пожаров. Ущерб незначительный, пострадавших нет.