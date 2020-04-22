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По инициативе профсоюзов

Вместо первомайских демонстраций - экономический калькулятор и ролики о труде

Общество
Сегодня, 11:21
Автор: 
Инна Шемаева

Традиционных первомайских демонстраций в этом году в Челябинской области не будет. Как сообщили в Федерации профсоюзов Челябинской области, ко Дню международной солидарности трудящихся будет запущен флешмоб и социальные ролики о  важности труда, который должен достойно оплачиваться.

Флешмоб – не развлекательная акция, пояснили в федерации профсоюзов. Это своего рода экономический калькулятор, в ходе которого каждый южноуралец сможет рассчитать минимальную сумму, которая необходима ему для нормальной жизни. На основании полученных данных профсоюзы смогут еще раз поднять перед государством вопрос ухода от минимального размера оплаты труда и переходу к минимальному потребительскому бюджету.

Запуск «экономического калькулятора» федерацией профсоюзов Челябинской области будет приурочен к первому мая. Воспользоваться им сможет любой желающий. Для этого достаточно будет зайти на сайт федерации и рассчитать среднюю ежемесячную сумму своих расходов и, исходя из этого, определить минимальный доход, который необходим для нормального обеспечения своей жизни.

 «С какой целью это делается? Государство гарантирует нам минимальный размер оплаты труда в 12 130 рублей. Это тот минимум,  который нам гарантирует государство. Профсоюзы всегда говорили и говорят о том, что достаточно сложно прожить на эту сумму и необходимо уходить от такой социальной гарантии как минимальный размер оплаты труда и переходить к минимальному потребительскому бюджету. Эта акция и покажет минимальные расходы, которые необходимы для обеспечения нормальной жизнедеятельности семьи. По нашим подсчетам эта сумма составляет не менее 25 тысяч рублей. Это в два раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. Это даст нам основания для того, чтобы еще раз поднимать вопрос об уходе от минимального размера оплаты труда и переходу к минимальному потребительскому бюджету», - рассказал о цели акции председатель федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов.

По вполне понятным причинам из-за пандемии коронавируса первого мая в Челябинской области не будет привычных шествий трудовых коллективов, митингов, маевок и массовых мероприятий, которые традиционно проводила федерация профсоюзов Челябинской области.

«Мы планируем запуск нескольких социальных роликов, связанных с вопросами достойного труда и достойной заработной платы, а также роликов о том, что важен труд каждого работника. Зачастую у нас возникают ситуации, когда о работниках вспоминают у нас в условиях кризиса или обострения какой-либо экономической ситуации. Сейчас большое внимание к труду сотрудников здравоохранения, потому что именно они сейчас на передовой и контактируют с зараженными коронавирусной инфекцией. Но это же их каждодневный труд. Это же не только коронавирус, но и другие инфекции. Поэтому мы говорим о том, что не важно какая это сфера деятельности – здравоохранение, образование, машиностроение, металлургия, транспорт. Труд каждого работника важен», - отметил председатель федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов.

Социальные ролики будут транслироваться по телевидению, на уличных экранах и в сети Интернет.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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