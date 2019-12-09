Военкомат Челябинской области приглашает южноуральцев на прием

Военный комиссариат Челябинской области в четверг, 12-го декабря, присоединится к общероссийскому дню приема граждан.

В день Конституции РФ региональный военкомат будет принимать посетителей с полудня до восьми вечера по адресу: Челябинск, улица Цвиллинга, 13. В аналогичное время прием граждан будет осуществляться в воинских частях, военных комиссариатах и учреждениях всего Центрального военного округа - в соответствии с поручением президента Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, личный прием граждан совместно с должностными лицами общественной приемной будут проводить представители подразделений финансового обеспечения министерства обороны Российской Федерации, центрального регионального управления жилищного обеспечения минобороны, Приволжско-Уральского территориального управления имущественных отношений, управления кадров, медицинской службы, организационно-мобилизационного управления штаба, управлений материально-технического обеспечения, управления по военно-политической работе Центрального военного округа.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, удостоверение личности офицера, военный билет для военнослужащих, проходящих военную службу).