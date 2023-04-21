Возобновляются полеты из Челябинска в московский аэропорт Внуково

С 15 мая будут возобновлены полеты из Челябинска в аэропорт Внуково (Москва), сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«Авиакомпания Азимут развивает внутрироссийскую маршрутную сеть и сообщает об открытии продаж авиабилетов на новое направление из Москвы в Челябинск с 15 мая 2023 года», - сообщили в авиакомпании.

Рейс будет выполняться трижды в неделю. Понедельник и вторник рейс А4723 вылетает из Москвы в 23 часа 15 минут, посадка в Челябинске на следующий день в три часа 45 минут.

Во вторник и среду рейс А4724 вылет из Челябинска в четыре часа 40 минут, посадка в Москве в пять часов 30 минут.

В субботу рейс А4723 - вылет из Москвы в 00:20, посадка в Челябинске в 04:50, рейс А4724 - вылет из Челябинска в 06:00, посадка в Москве в 06:50. Для каждого аэропорта указано местное время.