15.11.2022
Врачи ЧОКБ умело ставят на ноги пациентов с повреждениями суставов
15.11.2022
В Челябинской области за сутки заболело ковидом 92 человека, умерло четверо
15.11.2022
В Челябинскую область пришел «кадровый голод»
15.11.2022
В Татарстане разбилась семья с маленькими братьями-близнецами из Челябинской области
15.11.2022
Южноуральские девушки продолжают рисковать интимными фото в соцсетях
15.11.2022
Челябинские власти планируют закупить еще 48 остановочных комплексов
Врачи ЧОКБ умело ставят на ноги пациентов с повреждениями суставов
Очень часто пациентами травматологов становятся любители спорта
11.11.2022
Офтальмологи ЧОКБ творят чудеса с глазами пациентов
27.10.2022
Троим южноуральцам в ЧОКБ успешно пересадили сердце, печень и почки одного донора
21.10.2022
Хирурги-«ювелиры» ЧОКБ спасли пациентку с поврежденными желчными протоками
22.07.2022
Нейрохирурги ЧОКБ спасли жизнь матери двоих детей
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022