Врачи ЧОКБ умело ставят на ноги пациентов с повреждениями суставов

Травматологи Челябинской областной клинической больницы каждый год выполняют около двух тысяч операций на коленном суставе.

Пациенты в ЧОКБ поступают разные – с повреждениями мениска, хрящей, крестообразных связок. Более половины южноуральцев, которых ставят на ноги специалисты областной больницы, получают травмы во время занятий спортом.

По словам ортопеда-травматолога ЧОКБ Рустама Ахметьянова, специализирующегося на артроскопических операциях и эндопротезировании суставов, вследствие травмы возникают такие заболевания, как коксартроз, гонартроз коленных и тазобедренных суставов.

«Это итог нелеченой застарелой травмы. Когда она превращается в заболевание, одной артроскопией не обойтись, здесь уже поможет только эндопротезирование (замена сустава)», - пояснил врач.

Как рассказала пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина, пациенты попадают в отделение травматологии №1 после неудачной игры в футбол, хоккей, падений при катании на горных лыжах или сноуборде. Есть среди травмированных южноуральцев, попадающих в облбольницу, и пациенты, занимающиеся боевыми единоборствами. Травмоопасен, по словам Натальи Малухиной, любительский спорт, например, фитнес. Очень часто получением травмы заканчиваются занятия спортом пожилых людей, которые впервые решают приобщиться к нему в солидном возрасте. Нередки и случайные бытовые травмы – так произошло с Андреем Батраковым из деревни Баландино Чесменского района, который упал на собственном подворье.

Молодой человек оступился, нога вывернулась и опухла. В больницу он не обращался, перебинтовал пострадавшую конечность самостоятельно – лечение в медицинском учреждении деревенский житель позволить себе не мог, потому что держит скотину, а она нуждается в постоянном уходе. Проходило время, а ноге лучше не становилось. Как только пошли сильные нагрузки, конечность начала болеть (после временного облегчения).

Андрей вспоминает, что, когда пытался сгибать ногу, аж пальцы немели (кость начинала давить). Тогда и пошел по врачам.

Причину боли нашли не сразу. После МРТ магнитогорские врачи заподозрили, что поврежден мениск, и мужчину направили на операцию в Троицк. Артроскопия (диагностическая операция, во время которой врач с помощью микроинструмента, передающего изображение изнутри сустава на большой экран, исследует состояние тканей) показала, что причина болевых ощущений - в порванной связке.

Пациент собрал необходимый для высокотехнологичной операции пакет документов и получил квоту на операцию в ЧОКБ. Во время лечебной артроскопии доктор Ахметьянов выполнил пластику передней крестообразной связки колена - кусок связочной ткани с голеностопа пациента был пересажен на место поврежденного фрагмента.