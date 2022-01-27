Все экскурсоводы, гиды и переводчики обязаны будут проходить аттестацию

С первого июля 2022 года экскурсоводы, гиды-переводчики и инструктора-проводники обязаны будут один раз в пять лет проходить аттестацию. Для этого субъекты должны создать аттестационные комиссии. В Челябинской области новыми полномочиями в сфере туризма наделено министерство экономического развития.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер внес законопроект о поправках в закон «О содействии развитию туризма в Челябинской области». Проект рассмотрен депутатами Законодательного собрания.

Согласно документа, минэкономразвития региона наделяется новыми полномочиями в сфере туризма. Ведомству предстоит заняться созданием комиссий для аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков. При чем более двух третей состава комиссии должны быть представители делового отраслевого сообщества.

Минэкономразвития будет вносить сведения об экскурсоводах (гидах) и гидах-переводчиках в Единый реестр, утверждать формы нагрудной идентификации карточки экскурсовода (гида) и гида-переводчика. В настоящий момент на федеральном уровне решается вопрос, будут ли это единые знаки на территории РФ или каждый регион разработает свой знак.

Министерство будет также организовывать региональный контроль (надзор) за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

Как пояснил заместитель министра экономического развития области Андрей Минченко, в первой половине 2022 года к неаттестованным экскурсоводам и гидам-переводчикам не будут применять никаких санкций. Но они обязаны получить аттестат до первого июля.

За получение соответствующего аттестата необходимо будет заплатить государственную пошлину в размере 1300 рублей (соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс). Эта сумма будет зачисляться в доходную часть бюджета региона. Кроме того, определена административная ответственность (штраф) за осуществление деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников без соответствующего аттестата.

Аттестацию инструкторов-проводников будут проводить специализированные организацию, которые выберут на федеральном уровне. На региональный уровень передаются полномочия только по надзору в данной деятельности.

Сейчас на федеральном уровне проходит публичное обсуждение правил оказания услуг экскурсоводами, разрабатывается порядок ведения Единого федерального реестра, утверждается порядок и критерии аттестации экскурсоводов и инструкторов-проводников.

В настоящее время в Челябинской области работает около 260 экскурсоводов (гидов) и инструкторов-проводников, которые являются самостоятельными хозяйствующими субъектами в сфере индустрии туризма и работают на легальном рынке услуг. Также в регионе действуют около 20 бюро по переводу, в которых работают около 60 специалистов.

«Новые нормы позволят очистить сферу туриндустрии от предоставления неквалифицированных услуг и сделают ее прозрачной в финансовом плане», - считает председатель Законодательного Собрания области Александр Лазарев.